Oliver Pocher und Evelyn Burdecki: Das sagen sie zu den Flirt-Gerüchten

Zuletzt trauerte Oliver Poche noch seiner Ex Amira hinterher, dann war er mit Evelyn Burdecki unterwegs. Ob da was geht, das stellten er und sie jetzt auf Instagram klar.

Sieh dir im Video an, wie Oli und Evelyn gemeinsam den Deutschen Fernsehpreis unsicher machten

Oliver Pocher und seine Amira haben sich Anfang September offiziell getrennt. Jetzt, rund einen Monat später, soll er laut "Bild" mit Evelyn Burdecki Händchen gehalten haben. Die beiden waren gemeinsam beim Deutschen Fernsehpreis 2023 unterwegs. Was der Comedian und das Reality-Sternchen zu den Turtelgerüchten sagen?

Wenn einer weiß, was Singles brauchen, dann ich ... Eine Umarmung, eine Hand oder auch mal ein freundschaftliches Küsschen! Ich bin für meine Freunde da! Evelyn Burdecki , Instagram

In dem Clip dazu feiert die 35-Jährige mit keiner Geringeren als Amira Pocher deren Geburtstag am 28. September. Evelyn will damit offenbar deutlich machen, dass sie mit beiden Pochers eine freundschaftliche Beziehung pflegt.

Oli Pocher hatte zuvor auf seinem Instagram-Profil seinen Senf zu den Gerüchten um sich und Evelyn dazugegeben. "Ich hatte mit JEDEM beim Fernsehpreis INTENSIVEN Geschlechtsverkehr", witzelte der 45-Jährige. Dazu zählte er verschiedene Promis auf – darunter auch Evelyn Burdecki. Der Akt mit ihr stehe "im Management-Vertrag", bezog Oli sich scherzhaft auf die Tatsache, dass er und sie beim gleichen Management unter Vertrag stehen. Zwischen ihm und der Blondine läuft demnach also nichts.

Oliver Pocher: Nicht über Amira hinweg?

Dass Oli mit Amira nur eine Frau im Kopf hat, darauf deutet eine Reihe von gemeinsamen Bildern hin, die er anlässlich ihres Geburtstags postete. Im Zuge dessen gratulierte er seiner Ex und offenbarte die Gründe für das Ehe-Aus.

Ich habe es im letzten Jahr leider nicht geschafft, Dir das zu geben, was Du Dir von mir erhofft hast. Irgendwann ist der Punkt gekommen, an dem Du keine Liebe mehr für mich empfunden hast. Wo das Glück der Familie, Gesundheit und ein erfüllter Job nicht mehr reichte um Dich glücklich zu machen. Da habe ich als Ehepartner versagt. Oliver Pocher , Instagram

Dass es jetzt vorbei sei zwischen ihm und seiner Amira habe er "schmerzlich verstanden", so Olis ehrliche Worte.