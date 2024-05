Paul Bettanys feiert Comeback als Vision: Neues Spin-off für Marvel-Fans!

Marvel-Fans aufgepasst! Der mächtige Android aus dem Marvel Cinematic Universe kehrt zurück! Nach seinem Erfolg in "Wanda Vision" erhält Vision nun sein eigenes Spin-off.

Anzeige

Hast du Lust, hinter die Kulissen des Marvel-Universums zu schauen?

➡ Schau dir die Doku-Reihe "Inside Marvel" jetzt auf Joyn an.

Gute Nachrichten für alle Marvel-Fans: Vision bekommt sein eigenes Spin-off. In "Avengers 2: Age Of Ultron" tauchte der mächtige Android, gespielt von Paul Bettany (52), das erste Mal auf. Danach erschien er noch in zwei weiteren Filmen des Marvel Cinematic Universe und bekam mit "Wanda Vision" 2021 eine nach ihm benannte Serie bei Disney+. Wie "Variety" nun berichtet, lässt der Streamingdienst Vision in einer neuen Serie jetzt wieder aufleben.

Du willst mehr News zu den Marvel-Stars? Welcher Schauspieler für einen Marvel-Film 27 Kilo abgenommen hat, erfährst du hier Ob die "Spider-Man"-Stars Zendaya und Tom Holland bald vor dem Traualtar stehen, verraten wir dir hier. Und hier verrät Tom Holland, was die Pläne für "Spider-Man 4" sind. Wie sich Dakota Johnson zum Film-Flop von "Madame Web" äußert, gibt's hier.

Im Clip: Avengers 2 - Age of Ultron: Paul Bettany 2015 im Interview

Anzeige

Anzeige

"Star Trek"-Produzent als Showrunner

Bereits vor zwei Jahren war ein Spin-off namens "Vision Quest" über die künstliche Lebensform geplant, das dann im Sande verlief. Jetzt haben die Arbeiten an dem Projekt aber begonnen. Bereits in dieser Woche wurde der sogenannte Writer's Room für die Serie ins Leben gerufen, in dem die einzelnen Episoden entworfen werden. 2026 soll die noch unbenannte Serie veröffentlicht werden, in der Bettany wieder in die Rolle des Vison schlüpft. Terry Matalas (48), der ausführende Produzent von "Star Trek: Picard", wird als Showrunner fungieren.

Auch interessant: Hier findest du die "Star Trek"-Filme und -Serien in richtige Reihenfolge.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Vision könnte bei "Avengers 6" dabei sein

Paul Bettanys Charakter starb bereits 2018 in "Avengers: Infinity War". In "Wanda Vison" kehrte er dann gleich doppelt zurück: einmal als geisterhafte Schöpfung seiner Geliebten Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen, 35), dann als Android in weißer Geistergestalt und ohne Erinnerung an sein vorheriges Leben. Im Finale der Serie kämpften die beiden Versionen gegeneinander. Die neue Serie wird laut "Variety" nach diesen Ereignissen spielen, wenn Geister-Vision seinen neuen Lebenszweck erkundet.

Anzeige

Finale der Multiverse-Saga kommt bald

Mit der Veröffentlichung der Serie 2026 könnte Vision gerade rechtzeitig zum Finale der aktuellen Ära des Marvel Cinematic Universe wiederbelebt werden. "Avengers 6", das Finale der derzeitigen Multiverse-Saga, kommt am 5. Mai 2027 in die Kinos.