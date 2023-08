Sieht der nächste James Bond etwa SO aus? KI zeigt Henry Cavill & Kollegen als 007-Agenten!

Das Wichtigste in Kürze "James Bond"-Star Daniel Craig verabschiedete sich mit "Keine Zeit zu sterben" von seiner Hauptrolle als Geheimagent 007.

Seit Monaten stellen sich Bond-Fans die Frage, wer wohl in seine heißbegehrten Fußstapfen als Superagenten treten wird.

Ein türkischer Künstler hat nun einige Top-Favoriten mithilfe Künstlicher Intelligenz als James Bond dargestellt und veröffentlicht.

Fans spekulieren wild, diskutieren hitzig und eifern seit Monaten mit: Wer wird wohl der neue James Bond? Es kursieren bereits potenzielle Nachfolger für Daniel Craig und inzwischen gibt es auch schon Favoriten – insbesondere auf Social Media. So hat ein Künstler sogar mithilfe von Künstlicher Intelligenz einige Favoriten als James Bond bildlich zum Leben erweckt und auf Instagram veröffentlicht.

Schauspieler Daniel Craig war in den vergangenen 5 James Bond-Filmen als Gesicht des britischen Geheimagenten zu sehen. 2021 verabschiedete er sich mit "Keine Zeit zu sterben" von der heißbegehrten Rolle. Seitdem brodelt die Gerüchteküche – schließlich wollen alle "007"-Fans wissen, wer sich die neue Filmrolle wohl schnappt. Einige Favoriten haben sich unter den Fans bereits herauskristallisiert. Wie die potenziellen Nachfolger laut KI als James Bond aussehen, erfährst du hier!

KI zeigt James Bond-Favoriten in ihrer Superagenten-Rolle

Seit Monaten kursieren Gerüchte über mögliche Nachfolger für die prestigeträchtige Rolle als James Bond. Mit von der Partie: Henry Cavill, Tom Hiddleston, Richard Madden und Tom Hardy. Auf Instagram veröffentlichte der türkische Künstler Alper Yesiltas Fotos, auf denen sie als James Bond abgebildet sind - und das täuschend echt!



Mithilfe unterschiedlicher KI-Softwareprogramme wie Foto-App "Remini" oder Bearbeitungsprogramm "Lightroom" hat er die Schauspieler jeweils in den Superagenten verwandelt. Seit 2003 ist Yesiltas angeblich künstlerisch tätig und scheint sein Talent in digitaler Fotografie gefunden zu haben. Mittlerweile folgen ihm auf Instagram rund 146.000 Personen (Stand: 06. Juli 2023), um seine Werke zu bestaunen. Neben James Bond hat er mithilfe von KI bereits auch verstorbene Stars zum Leben erweckt, darunter Prinzessin Diana.

So würde Schauspieler Henry Cavill als James Bond aussehen

Unter den Top-Favoriten der "007"-Fans darf Schauspieler Henry Cavill wohl nicht fehlen. Der 40-jährige Brite ist aus Filmen wie "Superman" bekannt und wirkte auch bei "Mission: Impossible – Fallout" (2018) oder "Codename U.N.C.L.E." (2014) mit. Cavill wäre beinahe schon mal in die Rolle des Superagenten geschlüpft: 2005 war er bereits für "James Bond 007 – Casino Royale" (2006) im Visier. Scheinbar war er damals jedoch zu jung und letztendlich konnte Daniel Craig offensichtlich mehr überzeugen.



Doch wer weiß: Vielleicht ergattert er sich dieses Mal die heißbegehrte Filmrolle. Immerhin glänzt er auch laut KI im Smoking und kann mit einem Bond-Blick beeindrucken. Auch im Hinblick auf sein Schauspieltalent, sollte ihm durch seine Action- und Agenten-Erfahrung wohl nichts im Weg stehen.

Laut KI: Das wäre "Thor"-Star Tom Hiddleston als James Bond

Seinen Durchbruch feierte Tom Hiddleston 2001 als Loki in "Thor". Auch mit seiner Hauptrolle im Drama "The Night Manager" (2016) konnte er sein schauspielerisches Talent unter Beweis stellen. Dank seiner Rolle in "Thor" oder Auftritten in "Kon: Skull Island" (2017) konnte er sich zudem in die Herzen aller Action-Fans spielen.



Der 42-Jährige hätte für die Superagenten-Rolle auf jeden Fall das nötige Charisma. Deshalb konnte er sich immerhin schon mal unter die Nachfolger-Favoriten mischen. Auch wenn er schon weltweit bekannt ist und bereits spannende Filmrollen hatte, würden sich wohl viele Fans Tom Hiddleston als James Bond wünschen.

Würde Richard Madden so als "007" aussehen? KI zeigt den Schauspieler in der Bond-Rolle

Viele kennen Richard Madden wahrscheinlich aus "Game of Thrones", wo er die Rolle des Robb Stark spielte. Der schottische Schauspieler glänzte als Geheimagent jedoch erstmals in der BBC-Serie "Bodyguard" (2018) und stellt sein schauspielerisches Können auch in der neuen Amazon-Thrillerserie "Citadel" (2023) unter Beweis. Es ist also nicht verwunderlich, dass Madden als heißer Favorit für die Superagenten-Rolle gesehen wird.



Der 37-Jährige selbst hätte wahrscheinlich auch nichts gegen die James Bond-Rolle, wie er 2018 bereits GQ verrät. Was Richard Madden zu den James Bond-Spekulationen sagt, erfährst du hier.

Tom Hardy als Bond: So würde der Schauspieler laut KI als Superagent aussehen

Normalerweise bekommen wir Tom Hardy eher als Bad Boy, Gangster oder Bösewicht zu Gesicht. So war er bereits in "The Dark Knight Rises" (2012) oder an der Seite von Leonardo DiCaprio in "The Revenant - Der Rückkehrer" (2015) zu sehen. Der Brite würde aber auch durch seine Action- und Drama-Erfahrung als Bond sicherlich überzeugen. Ganz zu schweigen von seinem Erscheinungsbild: Auch laut KI würde ihm der attraktive Smoking von James Bond hervorragend stehen.



Übrigens brachte der 42-Jährige bereits 2016 die Gerüchteküche zum Brodeln. Zeitweise wurde scheinbar damals schon vermutet, dass er die Rolle des Kult-Geheimagenten übernehmen würde.