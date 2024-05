Taylor Swift: Der Hacker-Angriff auf Tour-Tickets wurde unterbunden!

Unbekannte Täter hatten versucht, sich Zugang zu Nutzer:innen-Konten zu verschaffen, um Tickets für Taylor Swifts (34) "The Eras Tour" zu stehlen und weiterzuverkaufen. Warum Swifties jetzt aufatmen können und was die Plattform dazu sagt.

Die meisten Fans von Taylor Swift müssen offenbar trotz eines Hacker-Angriffs nicht um ihre Konzerttickets fürchten. Wie die Ticket-Plattform Eventim mitteilt, hätten in den letzten Tagen unbekannte Täter versucht, sich unautorisiert Zugang zu Konten von Nutzer:innen zu verschaffen, um in den Besitz von Karten für Swifts "The Eras Tour" zu gelangen - und diese dann weiterzuverkaufen. Die Plattform gibt jedoch Entwarnung und auf einer FAQ-Seite wird angedeutet, dass dieses Vorhaben offenbar größtenteils gescheitert ist.

Kriminelle Ticketweiterverkäufe unter Kontrolle

"Die Zahl der unautorisierten Weiterverkäufe befindet sich im niedrigen zweistelligen Bereich", heißt es. Die Versuche der Kriminellen konnten angeblich "schnell erkannt und weitestgehend unterbunden werden". Identifizierte, unerlaubte Transaktionen seien den Angaben zufolge rückgängig gemacht worden, das Geld von Käufer:innen gestohlener Karten sei zudem gesichert worden, bevor es weitergeleitet wurde - und könne somit zurückerstattet werden.

Wie konnte es zu dem Ticket-Angriff kommen?

Demnach seien vermutlich im Darknet verfügbare Daten eingesetzt worden, um an die Tickets zu gelangen. Man schließe bei dem Anbieter nach einer Prüfung aus, dass die verwendeten Passwörter aus Eventim-Quellen stammen. Die Polizei sei bereits eingeschaltet worden, der Weiterverkauf von Tickets sei zudem vorübergehend ausgesetzt worden.



Passwörter für Konten, die als potenziell gefährdet eingestuft worden sind, wurden automatisch zurückgesetzt. Die Konten wurden demnach nicht gesperrt. Der Anbieter rät dazu, zunächst das Passwort für seine genutzte E-Mail-Adresse und dann das für das Kundenkonto zu ändern. Über eine entsprechende E-Mail-Adresse des Unternehmens könne zudem der Kundenservice kontaktiert werden.

Taylor Swift tritt auch in Deutschland auf

Swift spielt in den kommenden Wochen und Monaten im Rahmen der "The Eras Tour" zahlreiche Konzerte in Europa. Auch für Deutschland, Österreich und die Schweiz sind mehrere Shows geplant. Zwischen dem 17. und 28. Juli ist die Sängerin in Gelsenkirchen, Hamburg und München insgesamt siebenmal zu sehen, zuvor gastiert sie bereits am 9. und 10. Juli zweimal in Zürich und vom 8. bis 10. August stehen drei Shows in Wien an.

Auch mit dem Streaming-Start ihres Konzertfilms "Taylor Swift: The Eras Tour" hat Taylor Swift einen neuen Rekord aufgestellt.