Vivien, Anna-Maria und Co. ohne Make-Up: SO sehen die GNTM-Kandidatinnen ungeschminkt aus

Das Wichtigste in Kürze Die 18. Staffel von "Germany's Next Topmodel" ist aktuell in vollem Gange.

Bei Instagram gewähren die diesjährigen Kandidatinnen regelmäßig Einblicke in ihren Alltag.

Einige der angehenden Models zeigen sich dabei ganz natürlich. Alle Infos dazu gibt es hier.

Bei "Germany's Next Topmodel" zeigen die Kandidatinnen Woche für Woche, wie wandelbar sie sind. Verschiedene Haarstylings und aufwendiges Make-up gehören dabei zum täglichen Programm. Doch bei Instagram beweisen einige der angehenden Models, dass sie auch ungeschminkt wunderschön sind. Welche Modelanwärterinnen sich ganz ohne Make-up bei Instagram zeigen, gibt es hier zu sehen.

Kandidatin Ida ungeschminkt

Vor wenigen Tagen veröffentlichte Ida auf ihrem offiziellen Instagram-Account ein paar Schnappschüsse aus ihrem Albanien-Urlaub. Die Bilder zeigen die Kölnerin im Bikini am Strand. Mit nassen Haaren blickt sie dabei lasziv in die Kamera. Bei genauerer Betrachtung fällt sofort auf, dass sie auf den Fotos ungeschminkt ist. Ihre Follower:innen sind von diesen ehrlichen Einblicken total begeistert. "Wunderschön", "Traumfrau" und "Du siehst so gut aus", schwärmen nur drei von vielen Nutzer:innen in den Kommentaren.

Kandidatin Vivien ohne Make-up

GNTM-Teilnehmerin Vivien beweist auf ihrem Instagram-Profil ebenfalls, dass sie sich auch ungeschminkt wohl in ihrer Haut fühlt. Vor wenigen Tagen postete das Curvy-Model drei Fotos, auf denen sie nicht nur ihren Bauch zeigt, sondern auch kein Make-up trägt. "Ein kleiner Reminder, dass ein kleiner Bauch noch niemanden getötet hat", schreibt die Auszubildende dazu. "Super hübsch", finden ihre Fans.

Kandidatin Anna-Maria ganz natürlich

Egal ob Pärchenfotos, Shooting-Aufnahmen oder Urlaubsfotos - Anna-Maria begeistert ihre Follower:innen auf ihrem Instagram-Kanal regelmäßig mit privaten Einblicken. Im August 2021 teilte sie beispielsweise ein paar Fotos aus ihrem Ägypten-Urlaub und bewies dabei, dass sie auch ohne Make-up ein echter Hingucker ist. Auf den Bildern trägt sie lediglich einen nudefarbenen Bikini und eine Sonnenbrille. Überglücklich strahlt sie in die Kamera und zeigt dabei, dass sie sich auch ungeschminkt pudelwohl fühlt.

Kandidatin Coco ohne Make-up

GNTM-Star Coco zeigt bei Instagram ebenfalls immer mal wieder, dass sie auch ohne Schminke wunderschön ist. Im August 2021 veröffentlichte sie auf ihrem Account ein Foto, auf dem sie in einem Park zu sehen ist. Auf dem Bild zeigt sich die Münchnerin ganz natürlich: Sie trägt kein Make-up, ihre Haare sind verwuschelt - und ihre Community ist begeistert. "Wow", schwärmt beispielsweise ein Fan in den Kommentaren.

Kandidatin Mirella ungeschminkt

Anfang April veröffentlichte GNTM-Teilnehmerin Mirella ein Video auf ihrem Instagram-Kanal, in dem sie den Song "Happy Birthday Mr. President" von Marilyn Monroe singt. Mit dem Clip beweist sie nicht nur, dass sie ein echtes Gesangstalent ist, sondern zeigt auch, dass sie überhaupt kein Make-up braucht. Auch ungeschminkt ist die Sozialarbeiterin aus Berlin eine echte Augenweide.

Kandidatin Nicole ganz natürlich

Auch Best-Agerin Nicole gewährt auf ihrem Instagram-Kanal ungeschminkte Einblicke. Im August 2021 postete sie auf ihrem Account ein paar Fotos, die sie im Urlaub zeigen. Auf den Bildern trägt sie einen Rock in verschiedenen Grüntönen und ein weißes Top. Dazu kombiniert sie eine hellgrüne Tasche. Das Besondere an den Schnappschüssen? Nicole zeigt sich dabei ganz natürlich und ungeschminkt. Ihre Fans sind mehr als begeistert und feiern sie für dafür!