Zum Geburtstag: Prinz William und Kate teilen neues Bild von Prinz Louis

Jetzt also doch: Prinz William (41) und Prinzessin Kate (42) haben am sechsten Geburtstag ihres jüngsten Sohnes, Prinz Louis, ein neues Porträtfoto in den Sozialen Medien gepostet.

Anzeige

Unter anderem auf Instagram teilten sie einen Schnappschuss, der von der Hobbyfotografin Prinzessin Kate höchstpersönlich aufgenommen wurde. Auf dem Bild strahlt Louis von einem Ohr zum anderen, während er auf einer Decke im Garten liegt.

Zuvor war bereits spekuliert worden, ob Prinzessin Kate und Prinz William am sechsten Ehrentag von Louis auf ein neues Porträtbild verzichten, da es nicht wie gewohnt schon in den frühen Morgenstunden online gestellt wurde. Als mögliche Gründe wurden die Kontroverse um das zuletzt veröffentlichte, manipulierte Familienfoto von Kate oder ihre Krebserkrankung genannt. Alles Makulatur: Die Royal Family entschied sich ganz offensichtlich nun doch für die Veröffentlichung eines neuen Porträts. Zu dem Foto schrieben William und Kate nur schlicht: "Einen fröhlichen sechsten Geburtstag, Prinz Louis! Vielen Dank für all die netten Wünsche heute."

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Im vergangenen Jahr veröffentliche Prinzessin Kate keinen Schnappschuss von Prinz Louis

Im vergangenen Jahr teilte der Palast ein Foto von Louis, auf dem Kate ihren Sohn in einer Schubkarre auf Windsor umherschob. In den Jahren zuvor gab es ebenfalls jeweils von Kate selbst geschossene Fotos von ihrem jüngsten Sohn. Zuletzt wurde Louis an Weihnachten bei einem offiziellen Termin der Royal Family gesehen, als er mit seiner Familie einen Gottesdienst in Sandringham besuchte.

Der britische Thronfolger Prinz William und seine krebskranke Frau Prinzessin Kate versuchen ihren Kindern Prinz George (10), Prinzessin Charlotte (8) und Prinz Louis in dieser schwierigen Zeit ein möglichst normales Leben zu ermöglichen, fernab von großen Auftritten und Blitzlichtgewitter. Auch deswegen zweifelten Beobachter:innen an, ob es in diesem Jahr überhaupt ein Foto von Louis gebe. Louis geht zusammen mit seinen Geschwistern auf die Lambrook School in Berkshire und kehrte nach den Osterferien wieder in den Unterricht zurück.