Angela Merkel wird 70: Diese Doku zeigt ihren Aufstieg an die Spitze

Angela Merkel feiert ihren 70. Geburtstag und blickt auf eine beispiellose politische Karriere zurück. Als erste Frau an der Spitze der deutschen Regierung prägte sie nicht nur ein Land, sondern auch die Weltpolitik. Heute um 20.15 Uhr: "Angela Merkel - Schicksalsjahre einer Kanzlerin" live auf Joyn.

Von der Physikerin zur mächtigsten Frau der Welt

Angela Merkels Weg zur wohl mächtigsten Frau der Welt ist eine Geschichte von Entschlossenheit und politischem Geschick. Geboren in Hamburg und aufgewachsen in der DDR, promovierte sie zunächst in Physik, bevor sie nach dem Fall der Berliner Mauer in die Politik wechselte.

Schnell stieg sie in den Reihen der CDU auf und übernahm 2005 als erste Frau das Amt der Bundeskanzlerin. In 16 Jahren Amtszeit musste sie mit zahlreichen Krisen umgehen: von der Eurokrise über die Flüchtlingskrise bis zur COVID-19-Pandemie. Für ihren Regierungsstil erntet sie Lob und Kritik. Legendär ist ihr Aufruf zur Solidarität mit Geflüchteten: "Wir schaffen das."

Angela Merkel wird für ihren unerschütterlichen Pragmatismus, ihre Nüchternheit und ein feines Gespür für diplomatische Lösungen bekannt. Eine Geste wird zu ihrem ikonischen Markenzeichen: Die Hände, die sie gerne vor ihrem Körper an den Fingerspitzen zusammenführt, formen die Merkel-Raute. Eine Metapher ihres politischen Selbstverständnisses, ein Zeichen von Vorsicht und Umsicht.

Dokumentation heute um 20.15 Uhr im Livestream

Zweieinhalb Jahre nach ihrem Ausscheiden aus dem Amt blickt die Dokumentation "Angela Merkel - Schicksalsjahre einer Kanzlerin" auf ihre Kanzlerschaft zurück. Dabei geht es neben Merkels Erfolgen und aber auch um Versagen, Schuld und Haltung. Und die bewies Merkel eindrucksvoll auf internationalem Parkett. Männern wie Putin und Trump war die ewige Kanzlerin ein Dorn im Auge. Sie, die "die leisen Töne kann", wirkte unangreifbar. Bescheiden und machtbewusst zugleich, umsichtig und niemals vorschnell lenkte sie die Geschicke. Mit einem klugen Augenmaß auf die Bedürfnisse der Gegenwart: Merkel regierte, indem sie reagierte. So verkündete sie spontan die "Ehe für alle" und beschloss das Laufzeitende für Atomkraftwerke.

Der Dokumentarfilm ist aber vor allem eine Annäherung an den Menschen Angela Merkel. Wegbegleiter:innen erzählen von gemeinsamen Momenten, kleine Geheimnisse werden gelüftet. Wer ist Angela Merkel? Viele wissen es nicht, aber die, die es wissen könnten, bringen uns der Frage zumindest mit guten Geschichten näher.

Die rbb-Doku kannst du ab 20.15 Uhr live und kostenlos auf Joyn streamen.