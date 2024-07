Vor allem in Horror-Filmen sind Zwillinge häufig die Verkörperung des Unheimlichen und Mysteriösen. Mittlerweile haben sich die Geschwister-Duos zu einem Klischee der Filmwelt entwickelt. Ist das wirklich nur Fiktion oder ist da vielleicht doch etwas dran?

Das Wichtigste in Kürze In Horrorfilmen sehen wir Zwillinge oft als kleine Kinder in langen Nachthemden . Sie strahlen eine unheimliche Präsenz aus und sind gerne ein böses Omen für die weiterführende Handlung.

Zwillinge faszinieren die Menschheit schon seit mehreren Tausend Jahren. Sie sind auch Teil verschiedenster Mythologien .

Das Klischee des bösen Zwillings ist ein tief verwurzeltes Motiv, das durch eine Kombination aus mythologischen, literarischen und psychologischen Einflüssen entstanden ist.

Berühmte Zwillinge in (Horror)-Filmen

👭 Die wohl bekanntesten Film-Grusel-Zwillinge sind wohl die Mädchen aus Stanley Kubricks "The Shining" (1980). Die berühmte Szene mit den beiden händchenhaltenden Kindern in ihren blauen Rüschen-Kleidern und den leeren Blicken am Ende des Flurs ist mittlerweile zu einem Symbol des Horrors geworden.

👬 In "The Other" (1972) spielt ein Zwillingspaar eine noch größere Rolle. Allerdings könnten die Brüder nicht unterschiedlicher sein. Im Film muss sich der gutgläubige, träumerische Niles mit den dunklen und gewalttätigen Tendenzen seines Bruders Holland auseinandersetzen. Der Film nutzt die enge Bindung zwischen Zwillingen, um psychologischen Horror zu erzeugen.

👬 Die Zwillinge Beverly und Elliot Mantle in "Dead Ringers" (1988) sind unzertrennlich und teilen alles – auch ihre dunklen Geheimnisse. Der Film zeigt, wie die symbiotische Beziehung der Zwillinge zu tragischen Konsequenzen führen kann.

Die bekanntesten Zwillinge der (Horror)-Film-Geschichte In "The Shining" stößt der kleine Danny Torrance in den endlosen Fluren des Overlook Hotels auf die Zwillinge, deren leere Blicke und unheimlich synchronisiertes Lächeln, gepaart mit blutigen Visionen bis heute für Gänsehaut sorgen. © picture alliance / COLLECTION CHRISTOPHEL In "The Other" (1972) sind die Zwillingsbrüder Niles und Holland unzertrennlich, doch hinter ihrer scheinbar unschuldigen Fassade lauert Hollands dunkle Seite. © picture alliance / COLLECTION CHRISTOPHEL Gruselige Zwillinge müssen nicht immer kleine Kinder sein: Die Brüder in "Dead Ringers" 1988 haben nicht nur den gleichen Job als Gynäkologen, sie teilen auch ihre düstersten Geheimnisse miteinander. © picture alliance / Mary Evans/AF Archive/Morgan

Woher kommt das Klischee des bösen Zwillings?

☯ Seit Jahrtausenden ist die Menschheit von Zwillingen fasziniert. In vielen Kulturen gibt es Geschichten, Sagen und Mythen über die Pärchen. Oft verkörpern sie auch gegensätzliche Charakter-Eigenschaften oder sogar das Konzept von Gut vs. Böse verkörpern.

🧾 Man spricht hier auch vom Dualismus. Die philosophische Lehre besagt, dass die Wirklichkeit aus zwei grundlegend verschiedenen, voneinander unabhängigen Prinzipien besteht.

👶👶 Auch das berühmteste Brüder-Duo der römischen Mythologie sind Zwillinge. Romulus und Remus wurden kurz nach der Geburt getrennt und von Wölfen aufgezogen.

🆚 Nach ihrer Zusammenführung stellen sich schnell die unterschiedlichen Charakterzüge der Brüder heraus. Remus ist ruhig und bedächtig, Romulus ist eher dominant und dynamisch.

🏛 Der Streit um die Gründung einer eigenen Stadt eskaliert schließlich und Romulus erschlägt seinen Bruder aus Zorn. Er macht einen Alleingang und gründet die Stadt in seinem Namen: Rom.

Zwillinge haben der Menschheit seit jeher Rätsel aufgegeben, fast so, als wären sie ein Streich der Götter. Larwence Wright , 1998

Gibt es Evil Twins wirklich? Das sagt die Wissenschaft

Gibt es wissenschaftliche Belege dafür, dass Zwillinge böser oder gefährlicher sind als Einzelkinder? Die kurze Antwort ist: nein. Studien zeigen, dass Zwillinge nicht häufiger kriminelles Verhalten zeigen als Nicht-Zwillinge. Kriminologischen Untersuchungen zufolge spielen genetische Faktoren nur eine untergeordnete Rolle bei der Persönlichkeits-Entwicklung. Andere Faktoren wie Umwelt, Erziehung und soziale Umstände sind demnach viel stärker mit kriminellem Verhalten verknüpft als die Tatsache, ob jemand ein Zwilling ist oder nicht.

