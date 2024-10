Historisches Wissen, spannende Geschichten und jede Menge menschliche Emotionen: Das ist es, was Fans von "Bares für Rares" seit Jahren fasziniert. Protagonisten und Zuschauer wissen nie, was als Nächstes kommt. Ein verstaubtes Gemälde entpuppt sich als wertvolles Kunstwerk, ein altes Erbstück als kostbare Antiquität. All das gibt es auch auf Joyn bei "Ramsch oder Rares" und "Schätze unterm Hammer".

Worum geht es bei "Ramsch oder Rares"?

Das Familienunternehmen der Familie Eppli gehört zu den größten Auktionshäusern Süddeutschlands. Handelt es sich bei den Schätzen, die die Kund:innen vorbeibringen, um Kurioses, Klunker oder Kitsch? Darüber entscheidet das hauseigene Experten-Team.

Was erwartet dich? Bei "Ramsch oder Rares" ist für jeden Geschmack was dabei. Unter anderem haben die Expert:innen in der Serie angebliche Briefe der verstorbenen Queen Elizabeth und unterschriebene Trikots derFußballlegenden Pelé und Diego Maradonna auf dem Tisch. Reinschauen lohnt sich also 😏

Bei "Ramsch oder Rares" bekommen die Zuschauer:innen Einblicke in den spannenden Arbeitsalltag der Antiquitäten-Händler:innen. Das Besondere: Authentizität! Über mehrere Monate hat das Produktionsteam die Familie begleitet und alle Facetten des Berufes eingefangen, die die Zuschauer:innen jetzt hautnah mitverfolgen können: Von der Echtheitsprüfung über die Bewertung bis zur Schätzung, Versteigerung und dem Verkauf.

In insgesamt fünf Folgen gibt es spannende Begegnungen, emotionale Geschichten, sowie wissenswerte Zusatzinfos rund um die Schätzung.

Worum geht es bei "Schätze unterm Hammer"?

Bei "Schätze unterm Hammer" haben die Verkäufer:innen gleich zwei Chancen, ihre vermeintlichen Schätze zu Geld zu machen. Vorab gibt es eine Einschätzung vom Profi: Der Auktionär Johannes Wallow ist schon viele Jahre im Geschäft und hatte neben alten Familienerbstücken sogar schon ganze Immobilien unter seinem Hammer. Es gibt quasi nichts, mit dem er sich nicht auskennt.

Mit diesem Schätzwert geht es dann zu den fünf Händler:innen. Besteht Interesse? Kann der Preis womöglich sogar noch nach oben getrieben werden? Entscheiden sich die Verkäufer:innen für den sicheren Festpreis der Händler:innen oder setzen sie alles auf eine Karte und geben ihre Wertgegenstände zu Johannes Wallow in die Auktion?

"Schätze unterm Hammer" begleitet in jeder Folge sechs bis acht Teilnehmer:innen bei ihrer mitreißenden Schatzsuche. Ein vollkommen neuer Trödel-Twist, Spannung garantiert!

Im Clip: Fünf Fragen an Auktionär Johannes Wallow

🤔💡 Neugierig geworden? Dann streame jetzt "Ramsch oder Rares" und "Schätze unterm Hammer kostenlos bei Joyn! 🤔💡