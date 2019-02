Germany's next Topmodel

Preview: Das große "Get Together" mit Heidi

Heidi lädt die Mädchen zu einem großen "Get Together" ein. An einer riesigen Tafel voller Köstlichkeiten möchte sie sie näher kennenlernen. Welche Kandidatinnen schaffen es, Heidi in der kurzen Zeit von sich zu überzeugen?

