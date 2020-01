Am 30. Januar 2020 beginnt die 15. Staffel von "Germany's next Topmodel". Im neuen Trailer siehst du schon einmal einige der Topmodel-Anwärterinnen. Und vor TV-Start wird sogar noch ein weiteres Geheimnis gelüftet: Die Nachwuchsmodels müssen sich in diesem Jahr in Costa Rica gegen ihre Konkurrenz behaupten.

GNTM 2020: Ab nach Zentralamerika

Zahlreiche Teilnehmerinnen haben sich auch für dieses Jahr wieder beworben. Trotz der großen Auswahl hat Heidi Klum sich für einige Talente entschieden, die sie mit nach Costa Rica begleiten dürfen und schon im Trailer zeigt sich: Die jungen Frauen müssen sich wieder einigen Herausforderungen stellen.

Action, Tiere und nackte Haut in Costa Rica

Die Nachwuchsmodels erwartet wie in jeder Staffel das Nackt-Shooting. Zudem gibt es einen Walk, bei dem sie ihre Coolness beweisen müssen, denn hinter ihnen springen Motorrad-Fahrer über den Laufsteg.

Auch bei den Shootings gibt es viel Action: Zu sehen ist, dass die Kandidatinnen beim Posieren mit Vogelspinnen die Nerven behalten und sich ausdrucksstark vor Flammen und herumfliegenden Steinchen in Szene setzen müssen. Auch der ein oder andere Walk hält Fallstricke und Gefahren bereit: Zum Beispiel, wenn eine Wasserschicht den Laufsteg bedeckt und die Teilnehmerinnen auf dem glitschigen Untergrund in High Heels das Gleichgewicht behalten müssen.

Welche Topmodel-Anwärterinnen die Aufgaben meistern und wer sich gegenüber den Rivalinnen in die Favoritenrolle kämpft, siehst du ab 30. Januar 2020 jeden Donnerstag um 20:15 Uhr auf ProSieben.