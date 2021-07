#GNTM-Gewinnerin Alex Mariah startet durch!

Nach ihrem Sieg im Mai wurde Alex Mariah zum Testimonial für "Kylie Cosmetics" sowie das Kampagnen-Gesicht der "I am a poet" Kampagne für den Lounge der neuen Marke "Young Poets Society" (rebranding der Marke "Tigha"). Auf ihrem Social-Media-Kanal arbeitet sie unter anderem für "Kerastase", "Magnum" und "Samsung" und ist neben der Pariser Fashion Week bereits für die Fashion Weeks in Kopenhagen und Frankfurt gebucht. Darüber hinaus war Alex Mariah am Samstag in "Deutschland hilft. Die SAT.1-Spendengala" zu sehen.

#GNTM-Finalistin Soulin on tour!

Soulin wurde zum Testimonial für das "House of Schwarzkopf" in Berlin (Opening 2021), shootete eine Kampagne im Bereich E-Commerce für die "Peek & Cloppenburg" Christmas Kampagne 2021, wurde von dem deutschen Designer Marcel Ostertag für ein Kampagnenshooting für seine Jubiläumskollektion gebucht, bekam eine erneute Buchung von "LaLa Berlin" für das Lookbook Spring / Summer 2022 und arbeitet auf Social Media für diverse, hochwertige Kunden u.a. für "Kérastase", "Vestiaire Collective" und "P&C". Außerdem hat sie bereits feste Buchungen auf der MBFW 2021 in Berlin von Marcel Ostertag und neben #GNTM-Finalistin Dascha, für Kilian Kerner.

SAM – die Full-Service Künstleragentur der Top Ten-Kandidatinnen

Die Top Ten-Kandidatinnen aus der vergangene #GNTM-Staffel sind bei der Full-Service Künstleragentur Agentur SAM – Starwatch Artist Management unter Vertrag, die zur Seven.One Entertainment Group GmbH gehört. Neben den klassischen Model-Jobs vermittelt SAM hochwertige Social Media Deals und Auftritte auf Veranstaltungen.