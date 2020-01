Zahlreiche Model-Kandidatinnen haben sich bei den Castings für "Germany's next Topmodel" 2020 eingefunden. In Folge 1 prüft Heidi Klum zusammen mit ihren Gast-Juroren - Designer Julien Macdonald und Hollywood-Star Milla Jovovich - das Potenzial und Wandlungsfähigkeit der Topmodel-Anwärterinnen beim Casting in München.

Wer schafft es in die nächste Runde und darf mit auf große GNTM-Reise?

Wann beginnt GNTM 2020?

Ab 30. Januar 2020 können die Zuschauer die Mädchen begleiten, wie sie bei Castings zeigen, welches Model-Potenzial in ihnen steckt. Jede Woche sind außerdem zahlreiche bekannte Stars und Fotografen dabei, die als Gäste in der Jury sitzen und wissen, auf was es in der Branche ankommt.

Jeden Donnerstag gibt es um 20:15 Uhr auf ProSieben neue Folgen. Folge verpasst? Auf sixx kommt jeden darauffolgenden Freitag die Wiederholung. Auf gntm.de kannst du dir die ganzen Folgen kostenlos und in voller Länge online anschauen.

Schon morgen geht es los. Wenn du zum Beginn keinen TV in der Nähe hast, findest du auf gntm.de nicht nur unseren Live-Stream, sondern auch unseren Live-Ticker.

