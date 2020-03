Micky Kurz ist ein bekannter Choreograf und Tänzer. Er stand schon gemeinsam mit Stars wie Jennifer Lopez und Britney Spears auf der Bühne. Nebenbei ist er auch ein erfolgreiches Model und wird oft als Runway-Coach gebucht. Heidi Klum hat ihn wegen seiner Expertise zu GNTM geholt und hofft, dass sich durch ihn die Walks der Nachwuchsmodels verbessern. In Kleingruppen trainiert er die GNTM-Kandidatinnen und nimmt dabei kein Blatt vor den Mund.

Maribels Walk erinnert Micky an den eines Holzfällers

Maribel ist die Erste, die vor Coach Micky Kurz zeigen muss, was sie drauf hat. Allerdings ist er nicht begeistert: "Maribels Walk ist sehr schwerfällig. Erinnert mich bisschen an einen Holzfäller." Sie wirkt auf Micky sehr unsicher, aber die Kandidatin kann seine Kritik gut umsetzten und verbessert ihren Walk schnell.

Micky Kurz: "Weniger Bitch, mehr Sonnenblume!"

Tamaras Walk sieht Mickys Meinung nach zu unfreundlich aus. Aber dem Nachwuchsmodel fällt es schwer, ihren Gesichtsausdruck zu verändern. Laut dem Choreograf versucht Tamara ihre Unsicherheit mit zu viel Attitude zu überspielen. Aber die Kandidatin möchte daran arbeiten, freundlicher auszusehen: "Ich muss bisschen netter ausschauen. Keine Ahnung, wie ich das machen soll, aber ich muss das noch üben."

An Lucys Walk gibt es viel zu verbessern

Bei Lucy fällt dem Coach direkt auf: "Du fühlst dich gar nicht wohl in deinen Heels." Auch wenn sie immer ihr Bestes beim Laufen gibt, wird ihr Walk einfach nicht besser. Dabei wünscht sich die Kandidatin so sehr gute Kritik von Heidi Klum für ihren Walk. Doch Micky sieht schwarz: "Schwierig, sehr Schwierig. Das ist das typische Mädchen das vorher noch nie in Heels war."

Mit den meisten Mädchen ist Micky Kurz nach dem Training sehr zufrieden: "Es ist bei einigen Mädchen relativ viel Potenzial da."

