Beim offenen Casting von "Germany’s next Topmodel" 2020 im Olympiapark in München stellt sich auch Charlotte vor. Sie ist 25 Jahre alt, Münchnerin und spirituell veranlagt – dazu kommt ein besonderes Talent: Sie hat sich mit etwa 13 Jahren angeeignet, Karten zu legen. Das macht sie auch gleich bei Heidi Klum, um ihr die Zukunft vorauszusagen. Aber was erwartet das Topmodel?

Ein Kind für Heidi Klum und Tom Kaulitz?

Als Charlotte gemeinsam mit vier anderen Kandidatinnen auf dem Laufsteg steht, erzählt sie Heidi von ihrem Talent. Diese lacht und holt die Modelanwärterin zu sich. Was die Zukunft wohl für Heidi bereithält?

Gast-Juror Julien Macdonald hat sogleich eine Frage, die ihm auf den Nägeln zu brennen scheint: Bekommt Heidi mit ihrem neuen Ehemann Tom Kaulitz noch ein Kind? Auch die umstehenden Zuschauer sind gespannt, die 25-Jährige mischt die Karten.

Die Karten verraten die Zukunft

Charlotte legt los und verrät Heidi, was sie ihrer Meinung nach erwartet. "Im Moment ist es noch blockiert. Das Baby hat im Moment noch keine Zeit zu kommen. Aber in Zukunft sehe ich die Häuslichkeit bei euch!" Und dann verkündet die Kandidatin aufgeregt, was die Karten angeblich sagen: "Ja! Heidi bekommt noch ein Baby!"

Das Nachwuchsmodel erklärt: Auch wenn sie schon oft mit ihren Prophezeiungen richtig gelegen habe, sei das noch keine Garantie, dass das immer so ist. Freuen würde sie sich aber schon, wenn ihre Voraussage eintreffen würde.

Ob Charlotte wirklich die Zukunft gesehen hat? In der Zwischenzeit muss sie sich gegen ihre GNTM-Konkurrentinnen durchsetzen. Ob ihr das gelingt, siehst du jeden Donnerstag um 20:15 Uhr auf ProSieben bei „Germany’s next Topmodel“ 2020.

