Endlich ist es wieder soweit: "Germany's next Topmodel – by Heidi Klum" startet in Staffel 15. Auch dieses Mal holt sich Heidi Klum prominente Jury-Unterstützung. In Folge 1 warten gleich zwei Hochkaräter darauf, die Nachwuchsmodels zu bewerten: Star-Designer Julien MacDonald und Hollywood-Tausendsassa Milla Jovovich.