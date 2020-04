Für die Entscheidung bei GNTM 2020 lädt Heidi Klum jede Woche einen Gast-Juroren ein. Die Preview auf Folge 11 zeigt: In dieser Woche ist es die ehemalige GNTM-Kandidatin Rebecca Mir. Vor 9 Jahren belegte sie den zweiten Platz der 6. Staffel. Aus diesem Grund weiß Rebecca genau, wie sich die Mädchen in den Momenten der Entscheidung fühlen. Diesmal sitzt sie aber auf der anderen Seite und darf zusammen mit Heidi die Mädchen bewerten.

Rebecca Mir: "Es ist schön wieder zurück zu sein."

Die Aufregung der Mädels kann Rebecca sehr gut nachvollziehen: "Ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, wie es damals für mich war und wie ich mich gefühlt habe." Sie selbst verrät, dass sie bis zum dritten Shooting noch vor Nervosität gezittert hat.

Wer ist Rebecca Mir?

Rebecca Mir wurde durch ihre Teilnahme im Jahr 2011 in der 6. Staffel von "Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" bekannt. Nachdem sie den zweiten Platz belegte ging es für sie auf der Karriereleiter steil nach oben. Mittlerweile ist sie immer noch ein erfolgreiches Model. Ihr Gesicht prangte schon auf zahlreichen Covers, wie zum Beispiel auf der "Cosmopolitan" oder der "GQ". Außerdem sie ist schon für große Marken wie Anja Gockel über den Laufsteg gelaufen. Des Weiteren ist Rebecca Mir eine sehr erfolgreiche Moderatorin: Seit 2012 moderiert sie regelmäßig "taff" und stand ebenfalls für Formate wie das "TV total Turmspringen" und die "Wok-WM" vor der Kamera.

Rebeccas Ehemann Massimo Sinató bei GNTM 2020

2012 nahm Rebecca Mir erfolgreich an "Let's Dance" teil und belegte mit Tanzpartner Massimo Sinató den zweiten Platz. Seit der Show sind die beiden unzertrennlich, inzwischen hat sich das Paar im Juni 2015 auf Sizilien das Ja-Wort gegeben. Massimo wird in Folge 11 zusammen mit den GNTM-Nachwuchsmodels am Entscheidungstag Standardtänze tanzen, während seine Frau Rebecca Heidi als Gast-Juror unterstützt.

Wer kann die drei von sich überzeugen und wer verpasst den Einzug in die Top 10? Das siehst du in Folge 11 von GNTM 2020 am Donnerstag, den 09. April 2020 um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.de

