Für die GNTM- Anwärterinnen geht es zum nächsten großen „Haar“-Casting: Die bekannte Haarpflege-Marke "John Frieda" sucht ein Model, das ihre Produkte authentisch rüberbringt, viel Persönlichkeit zeigt und ganz klar, ihre Haare in den Fokus stellt. Viel Zeit haben die Mädchen nicht: in einer Minute müssen die Models sich beweisen, dass genau sie die Richtige für diesen Job ist. Doch nicht alle Girls können auf Knopfdruck gut performen und abliefern – wer freut sich auf die Aufgabe und für wen ist es zum Haare raufen?

Freude und Begeisterung bei den GNTM-Kandidatinnen

Für das Casting müssen alle elf Topmodel-Anwärterinnen so tun, als ob sie zu ihren Followern sprechen und dabei zwei wichtige Fragen beantworten: Welche Rolle spielen eure Haare für euch? Wie geht es euch an einem "Perfect Hair-Day"? Jacky und Larissa sind begeistert und freuen sich auf ihre neue Aufgabe. "Es geht um einen mega großen Job und ich will diesen Job unbedingt!" so Jacky. Auch Larissa ist Feuer und Flamme, schließlich wäre es auch ihr erster Job.

Eine neue Herausforderung wartet auf die Mädchen

Es geht los: Die Nachwuchs-Models stellen sich vor die Kamera und beantworten die Fragen des Kunden. Ganz wichtig dabei: Die Haare müssen im Fokus stehen. Jedes der Mädchen hat ihre ganz persönliche und eigene Art mit ihren Followern zu sprechen – doch wie authentisch ist es für den Kunden? Schlecht war keines der Mädchen. Nur Julia P. fiel mit ihrer großen Nervosität auf und musste nochmal von neu beginnen. Für den Kunden "John Frieda" hat sie die Kurve gerade so mit quietschenden Reifen gekriegt und konnte dann doch noch abliefern.

Larissa übermittelt ihre persönliche Botschaft

„Whats Poppin‘ Guys!“ beginnt Larissa ihre Performance und versucht ebenfalls mit Authentizität, Ehrlichkeit und ihrer ganz eigenen Art zu überzeugen. Sie nimmt ihre Follower und den Kunden mit auf eine kleine Zeitreise und erzählt, wie sie sich mit 14 Jahren die Haare lila färbte, die danach orange und anschließend blond wurden. Larissa möchte in dieser einen Minute alles geben und ihren Followern auch eine wichtige Botschaft übermitteln: "Traut euch was zu verändern, wenn ihr Lust drauf habt. Man lebt nur einmal! Macht es einfach. Im Endeffekt kann man nur das bereuen, was man nicht gemacht hat."

Für wen geht es zum Shooting nach Berlin?

Auch für den Kunden und das Team von "John Frieda" ist es keine leichte Aufgabe, sich für ein Model zu entschieden. Besonders ins Auge gefallen sind ihnen: Larissa, Nadine, Jacky und Lijana. Für eines der Mädchen geht es im Anschluss direkt nach Berlin zum Shooting: Es ist Larissa! Sie hat als neues Kampagnen-Gesicht den Job bei John Frieda bekommen. „Oh mein Gott, ich kann nicht mehr. Ich zittere und mein Herz ist auf 180! Ich habe den Job bekommen, meinen allerersten Job!“. Auf geht es nach Berlin. Dort zeigt sich Larissa professionell vor der Kamera – dass Team ist begeistert. Nach dem Dreh erwartet Larissa noch eine kleine Briefbotschaft von Topmodel-Chefin Heidi Klum. Für sie steht fest: Larissa ist eine Runde weiter und somit auch die Erste in den Top 10!

Wie jedes Jahr wird die neuste Folge GNTM auch 2020 jeden Donnerstag um 20:15 im TV auf ProSieben ausgestrahlt. Zur gleichen Startzeit beginnt auch unser Livestream und der Liveticker. Die Wiederholung und die ganzen Folgen findet ihr im Anschluss online und auf Joyn.de

