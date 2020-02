Aus dem Regen in die Sonne. Aus der grauen Großstadt ins Tropen-Paradies. Für Folge 2, die am Donnerstag, den 6. Februar 2020 hat Heidi Klum ein exklusives Reiseziel ausgewählt, in dem "Germany’s next Topmodel – by Heidi Klum" noch nie Station gemacht hat.

"Unsere Reise geht dieses Jahr in ein wunderschönes Land am anderen Ende der Welt. Es geht nach Costa Rica", sagt Heidi Klum. "Wir sind mitten im Dschungel. Da ist es unfassbar heiß."

Für das Runway-Teaching für einen Walk auf einem 80 Zentimeter schmalen Steg über einem Fluss hat Heidi Klum Topmodel Stella Maxwell engagiert.

Heidi Klum: "Stella ist aktuell eines der bekanntesten Models der Welt. Sie wird von allen High-Fashion-Labels mit Rang und Namen gebucht und deswegen ist sie die perfekte Wahl, um den Mädchen vor ihrem Entscheidungswalk noch ein paar Tipps zu geben."

Die 23-jährige Sarah S. aus Köln begeistert: "Ich finde, das ist eine große Ehre! Ich bin ein Mega-Fan von Stella Maxwell."

Starfotograf Rankin macht aus braven Models wilde Dschungelschönheiten

Bei diesem Shooting kommen Heidi Klums Models an ihre Grenzen. "Heftiger kann das erste Shooting doch gar nicht sein", sagt Lijana (23, Kassel). Die Topmodel-Anwärterin schwebt in der Luft, hängt an grünen Tüchern und muss für Starfotograf Rankin entspannt posieren. Laura (20, Düsseldorf) kennt die hohen Ansprüche des Fotografen: "Rankin kennt jeder, der 'Germany’s next Topmodel' kennt. Natürlich hat man extra Respekt vor ihm, weil man weiß, dass Heidi ganz viel auf Rankins Meinung setzt."

Neben dem Starfotografen wartet jedoch noch eine weitere Überraschung auf die Nachwuchsmodels. Heidi Klum: "Nachdem ich in München nur 25 statt 30 Mädchen gefunden habe, habe ich mir die Online-Bewerbungen noch einmal ganz genau angeschaut. Und dabei bin ich auf drei wirklich tolle Mädchen gestoßen."

Wie reagieren die Models auf ihre drei neuen Konkurrentinnen? Schaffen es alle Topmodel-Anwärterinnen vor der Kamera von Rankin zu glänzen und sich das erste Foto von Heidi Klum zu sichern?

Die Fortschritte der Models kannst du am Donnerstag, den 6. Februar mitverfolgen.

"Germany's next Topmodel" kommt jeden Donnerstag um 20:15 Uhr auf ProSieben.

Die Wiederholung gibt es immer freitags auf sixx.

Auf gntm.de findest du ganze Folgen kostenlos und in voller Länge zum online Ansehen. Zudem findest du hier spannende News rund um GNTM, Infos zu den Models und den Juroren.

Das könnte dich auch interessieren: