Negative Kritik von Heidi?

Für Topmodel-Chefin Heidi Klum ist es keine leichte Entscheidung – sie bewertet die Performance der Kandidatinnen aus den gesamten letzten Wochen. Ein Stolperer hier, ein paar kleine Diva-Allüren da und ein holpriger Catwalk – bei den GNTM-Kandidatinnen schleicht sich die ein oder andere unangenehme Situation gerne mal ein.

Auch negative Kritik bekommen die Girls – schließlich sollen sie lernen und sich verbessern, wenn ein Shooting oder ein Walk mal eben nicht gut lief. Nur bei Jacky nicht – die Kandidatin bekam in den letzten Wochen keine negative Kritik von Heidi Klum, den Fotografen oder den Gast-Juroren.

Konstant gute Leistung bei Jacky

Jacky kam in Sendung zwei als Nachrückerin zu "Germany's next Topmodel", und punktet seitdem mit ihrer konstant guten Leistung. Bei ihrem ersten Fotoshooting im Dschungel bekam sie von Starfotograf Rankin großes Lob: "Jacky ist großartig, sie ist meine Favoritin heute".

Auch wenn die GNTM-Anwärterin nie schlechte Kritik bekommen hat – in den letzten Wochen hatte sie trotzdem keinen einzigen Job ergattert. Anastasia, Larissa, Lijana, Tamara & Co. waren ihr in Sachen Jobs immer einen Schritt voraus. Bis jetzt.

Jackys erster Job in New York

Das dem Fitting für die amfAR-Gala in New York war ein geheimes Casting bei Star-Designer Christian Siriano. Jacky schnappte sich den Job auf der New York-Fashionweek und lief in der neuen Kollektion des Designers. "Ich habe lange auf einen Job gewartet, ich habe immer wieder super Feedback bekommen. Es hieß immer: 'Ja du bist in der näheren Auswahl und wir sind von dir begeistert'. Aber irgendwie habe ich dann trotzdem keinen Job bekommen. Und ich habe immer gesagt, ich lass mich davon nicht klein kriegen und mein Job wartet auf mich… und ja, dass irgendwo da draußen war New York", lacht Jacky.

Ausruhen? No Way!

Jacky ist auf Erfolgskurs und gibt Woche für Woche ihr Bestes! "Bei jedem Schritt fühlt man und sieht man, wie sehr du das willst!" so Heidi. Doch ausruhen sollte GNTM-Jacky sich nicht – genau wie ihre anderen Mitstreiterinnen. Gerade jetzt kommt es am meisten auf die Gesamt-Performance der Mädchen an, denn: Nur eine kann “Germany's next Topmodel” werden.

Du willst wissen, wie sich die GNTM-Kandidatinnen bei ihrem nächsten Shooting machen? Am Donnerstag, den 23.04.2020 erfährst du es um 20.15 Uhr auf ProSieben und Joyn.de. Du kannst die Sendung nicht live vor dem Fernseher mitverfolgen? Schau dir hier unseren Live-Ticker an!

Das könnte dich auch interessieren: