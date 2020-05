Die GNTM-Kandidatinnen werden hochwertige Kleider von Designer August Getty tragen – und sie dann im Haute-Couture-Walk vor Heidi Klum und den Gast-Juroren präsentieren. Im Backstage-Bereich erwartet Lijana ein Look, den sie so selbst wahrscheinlich noch nie getragen hat: Ein Kleid, wie aus Stein gemeißelt. Gar nicht mal so leicht für die 23-Jährige: "Es ist natürlich super anspruchsvoll darin zu walken, weil so wie es aussieht, ist es halt auch. Es ist steinhart – wie eine Statue!"

Doch Lijana scheint mit der Auswahl ihres Looks trotzdem super happy zu sein: "Aber ich liebe es, oh mein Gott! Ich fühle mich wie ein Kultur-Objekt!" lacht das Nachwuchsmodel.

Ein Kleid für mehrere tausend Dollar

Die Topmodel-Kandidatin will abliefern – schließlich sind es nur noch wenige Schritte bis zum großen Finale von "Germany's next Topmodel". Ein Haute-Couture-Walk ist nicht einfach, doch ein Kleid zu präsentieren, das in den fünfstelligen Bereich geht, ist für Lijana ein Grund mal kurz auszurasten – im positiven Sinne: "Dieses Kleid ist der Hammer, ich raste aus! Ich liebe es!" Auch der stolze Preis des Haute-Couture-Dress bringt die GNTM-Kandidatin kurz aus der Fassung: "Ich raste aus, es kostet 100 000 Dollar – so fühle ich mich gerade auch!"

Doch schafft es Lijana Topmodel-Chefin Heidi Klum und die Gastjuroren zu überzeugen? Jeder kleinste Fehler und jedes Schwächeln könnte das Aus bedeuten – für jedes der Mädchen. "Ich wünsche mir so sehr, ins Finale zu kommen, um Germanys next Topmodel zu werden. Es war mein größter Traum, seitdem ich denken kann. Wenn ich diese Elimination jetzt überstehe, bin ich so nah dran. Deswegen… aargh, nochmal durchbeißen jetzt!", gibt die 23-Jährige zu.

Sieben GNTM-Anwärterinnen wollen ins Finale

Wie wird die GNTM-Kandidatin ihren Elimination-Walk meistern? Scheitern will natürlich keines der Mädchen. "Jetzt vor Heidi zu treten, ist natürlich sehr besonders. Es geht um den Einzug ins Finale. Wir sind sieben Mädels, das heißt, es werden heute einige rausfliegen. Hoffentlich schaff ich das!", so Lijana.

Für wen wird es ein Foto geben und ist dem Traum "Germany's next Topmodel" wieder ein Stückchen näher? Das erfährst du am Donnerstag, den 07.05.2020 um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn.de. Du kannst nicht live vor dem TV dabei sein? Komm hier in unseren Live-Ticker!

