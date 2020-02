GNTM-Mareike fällt auf und das allein durch ihre Tattoos. Ca. 84% ihrer Haut sind inzwischen mit den bunten Kunstwerken geschmückt. Vielleicht haben sich die beiden Verliebten über ihre Tattoos kennengelernt? Wer weiß, darüber können wir nur spekulieren. Was wir aber sicher wissen: 2,5 Monate nachdem sich Philipp und Mareike kennengelernt haben, haben beide einen Verlobungsring am Finger.

GNTM-Kandidatin Mareike verlobt sich auf Bali

Moment, beide? Sowohl das Model aus der 15. Staffel von "Germany’s next Topmodel", als auch ihr Verlobter haben einen Ring am Finger?! Ja, das geht. Vor allem wenn beide gleichzeitig vorhaben einen Heiratsantrag zu machen. Aber noch mal von vorne.

Mareike und Philipp scheinen einfach füreinander geschaffen zu sein: Schon nach drei Dates war Philipp sicher: Mareike soll seine Freundin werden und fragt sie auch prompt, ob sie das auch gerne sein möchte. 2,5 Monate später verloben sich die frisch Verliebten auf Bali. Den Schritt macht aber dieses Mal Mareike. Sie fasst sich ein Herz und fragt ihren zukünftigen Ehemann laut Instagram am 31. Dezember 2019, ob er sie zur Frau nehmen will, ohne zu ahnen, dass er am gleichen Tag dasselbe vorhatte. Definitiv Seelenverwandte.

GNTM-2020-Model Mareike verfasst emotionalen Post auf Instagram

Wenige Tage später gibt sie ihre Verlobung auch öffentlich mit einem emotionalen Post auf Instagram bekannt. Am 3. Januar 2020 schreibt sie:

[Übersetzung] "Nie hätte ich gedacht, dass ich jemanden finden kann, der mich so glücklich macht, dass ich den Rest meines Lebens mit ihm verbringen möchte. Und jetzt sind wir hier – ca. 2,5 Monate nachdem wir uns kennengelernt haben: Während unseres ersten gemeinsam Urlaubs und ich habe um seine Hand angehalten. Die meisten Leute denken bestimmt, ich bin verrückt aber du bekommst dieses Gefühl vermutlich nur einmal im Leben – jemanden zu sehen und zu wissen, er ist dein Seelenverwandte.

P.S. Er wollte am selben Abend auch um meine Hand anhalten, deswegen haben wir jetzt beide einen Ring."

Jetzt ist Mareike wieder von ihrem Verlobten getrennt und bleibt das auch erst mal. Keine Sorge, das Paar hat sich in der Zwischenzeit nicht wieder ent-liebt. Aber Mareike räumt bei "Germany’s next Topmodel" 2020 so richtig ab. Jeder Designer, der sie kennenlernt, ist von ihrem Körper fasziniert: "Sie spiegelt den aktuellen Zeitgeist wieder", schwärmt Julien MacDonald nach seiner Modenschau in Folge 1 von dem Model.

Auch wenn die Trennung lang ist, Mareike hat definitiv etwas worauf sie sich nach ihrer Rückkehr freuen kann. Denn: Nach verliebt, verlobt, folgt endlich das langersehnte 'verheiratet'. Ob es jetzt auch ein Verlobungs-Tattoo geben wird? Unsere Daumen sind gedrückt.

Wie es für Mareike in der 15. Staffel von "Germany's next Topmodel" weitergehen wird, siehst du am Donnerstag um 20:15 Uhr auf ProSieben.

