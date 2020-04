Larissa ist aufgeregt und bereitet sich mit flatternden Nerven auf das Shooting der 14. Folge GNTM 2020 vor: "Ich geh mit zwei Gefühlen ins Shooting. Auf der einen Seite Freude aufs Shooting. Auf der anderen Seite, trotzdem Vorfreude auf das Gespräch mit Heidi. Aber auch Respekt, weil man weiß nicht, wie es ausgehen wird."

Was ist bei GNTM passiert?

Worüber will das Model mit Heidi Klum wohl sprechen? Eine Situation, die wohl Lijana und Larissa betrifft. Kurz vor dem Shooting stehen die beiden Freundinnen zusammen und unterhalten sich: "Ich bin so gespannt, wie Heidi reagieren wird", meint Lijana.

Larissa und Lijana zeigen Reue

Larissa stimmt ihr zu: "Ich auch. Ich werde ihr einfach alles erklären, wie es ist, auch in deinem [Lijanas] Namen entschuldigen. Mich für nichts rechtfertigen aber einfach erklären, wie's war, es bereuen und dann abwarten, was sie dazu sagen wird."

Auch die anderen GNTM-Kandidatinnen wissen von Larissas Vorhaben. Jacky findet das prinzipiell gut, dennoch meint sie: "Doof ist es halt, wenn es Konsequenzen für uns alle gibt."

Dürfen die Models bei GNTM bleiben?

Larissa hat großen Respekt vor dem Gespräch und dem, was dann passieren wird: " Das Schlimmste, was passieren könnte ist wirklich, wenn sie Lijana und mich aus dem Wettbewerb ausschließt. Das ist das Allerschlimmste. Also es gibt nichts, was da rankommt."

Was Lijana und Larissa getan haben und wie Heidis Reaktion ausfallen wird, das siehst du am Donnerstag, den 30. Mai, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.de.

Die Ereignisse der Folge kannst du außerdem bei unserem Live-Ticker verfolgen.

