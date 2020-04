In den vergangenen Wochen von GNTM 2020 gab es viel Streit in der Modelvilla. Nadine wurde letzte Woche auch damit konfrontiert und musste sich von den anderen Kandidatinnen einiges anhören. Auch Lijana hatte ihre Probleme mit Nadine: "Du bist hier die Schlimmste von allen!" Außerdem musste ihre Bezugsperson Julia P. kurz vor der Top 10 die Show verlassen. Nun ist Nadine alleine. Dass es ihr nicht besonders gut geht, fällt auch ihren Konkurrentinnen auf. Vivian: "Ich glaube, dass es der Nadine gerade nicht so gut geht. Ich glaube, es ist für sie gerade in der Gruppe auch sehr schwierig. Sie fühlt sich ein bisschen alleine."

Kann sie beim Shooting trotzdem abliefern?

Trotz der Streitigkeiten muss das Nachwuchsmodel eine gute Leistung bringen, um in die nächste Runde zu kommen. Das ist ihr auch bewusst: "Wir sind Top 10 und jeder kleine Schrittfehler kann auch das Aus sein. Automatisch steigt auch der Druck sein Shooting gut zu machen." Vor dem Shooting ist die GNTM-Kandidatin eher still und hält sich zurück. Lijana: "Nadine ist heute sehr ruhig. Ich bemerke in den letzten Tagen eine Veränderung bei ihr seit dem Streit." Wird sie ihre Emotionen beim Shooting verstecken können? Die Preview verrät, dass das Shooting eher schwierig für sie zu sein scheint: "Die größte Herausforderung war, ein Mittelding zwischen sexy und Lachen zu finden." Heidi Klum gefallen ihre Posen in der Preview nicht: "Ich denke, es ist zu billig."

Wie sich Nadine beim Shooting schlagen wird und ob sie ein Foto von Heidi Klum bekommt, erfährst du heute um 20:15 Uhr bei "Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" auf ProSieben und Joyn.de.

Du kannst nicht live vor dem Fernseher mit dabei sein? Dann schau dir doch unseren Live-Ticker an!

Das könnte dich auch interessieren: