Aufregung im Paradies! Heidi Klum und ihre Topmodel-Anwärterinnen landen in Costa Rica. Ein Bus fährt die Kandidatinnen von "Germany's next Topmodel" 2020 zu ihrer neuen Unterkunft: Bungalows.

GNTM-Kandidatinnen werden zu Designerinnen

Zeit, um die Umgebung zu erkunden, bleibt kaum. Denn schon kurz nach ihrer Ankunft entdeckt Kandidatin Mareike einen Umschlag. Darin befindet sich ein Brief mit folgender Aufgabe: Am nächsten Tag steht ein Dschungel-Shooting an. Designer der Outfits sind die Mädchen selbst. Aus Palmen, Blüten und Gräsern sollen sie ihre Looks basteln.

Lucy sorgt sich wegen ihres Outfits

Vor allem Lucy stresst diese Challenge. Während die meisten Mädchen direkt mit der Umsetzung beginnen, fehlt ihr die zündende Idee. Als sie ihr Outfit fertig hat, fürchtet sie, dass beim Shooting etwas verrutschen könnte. Sie erklärt, dass sie Transgender ist und ihre geschlechtsangleichenende Operation noch nicht hatte.

Rankin, Tarzan und drei Nachrückerinnen

Am nächsten Tag fahren die GNTM-Kandidatinnen zum Set mitten in den Dschungel. Dort erfahren sie, wer der Fotograf des heutigen Shootings ist: Rankin! Aufregung bei den Mädchen, denn er gilt als besonders streng. Die Nervosität wird nicht weniger, als den Models mitgeteilt wird, dass sie mit einem "Tarzan" shooten und im Duell-Modus gegeneinander antreten.

Bevor es los geht hat Heidi Klum noch eine Verkündung für die Nachwuchs-Models: Am Set stellt sie drei fremde Mädchen vor: Maribel, Valeria und Jacky rücken ab sofort nach und kämpfen ebenfalls um den Topmodel-Titel 2020.

Enttäuschung bei Daria

Für manche Mädchen läuft das Shooting hervorragend, andere können ihren eigenen Ansprüchen und denen von Heidi und Rankin nicht gerecht werden. Nach dem Shooting ist Daria enttäuscht von Anastasia. Sie wirft ihr vor, sie hätte sich zu sehr in den Vordergrund gespielt. Später kommt es zu einer Aussprache, die die Wogen glättet.

Runway-Hilfe von Stella Maxwell

Da die meisten Nachwuchs-Models noch nicht sicher auf dem Laufsteg laufen, werden sie von "Victoria's Secret"-Engel Stella Maxwell für den perfekten Walk gecoacht. Das Supermodel nimmt als Gast-Jurorin neben Heidi auf den Jury-Stühlen Platz. Beim Entscheidungswalk auf einem sehr schmalen Steg gehen die Leistungen der Topmodel-Anwärterinnen erneut stark auseinander.

Wer ist raus? Drei Kandidatinnen müssen gehen

Für Nina-Sue, Charlotte und Daria reicht es nicht. Sie bekommen kein Foto von Heidi und müssen die Heimreise antreten.

