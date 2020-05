"Ich habe leider kein Foto für dich!" Das sind die berühmten Worte der Modelchefin bei "Germany's next Topmodel – by Heidi Klum", die keine Kandidatin hören will. Doch in diesem Wettbewerb muss jede Woche ein Mädchen gehen. Dieses Mal hat es Larissa getroffen.

Larissa wirkt zurückhaltend beim Shooting

Beim Cover-Shooting der Haper's Bazaar konnte die 19-Jährige sowohl Heidi als auch Kerstin Schneider nicht überzeugen. "Larissa wirkte verhalten. Obwohl sie ein wunderschönes Gesicht hat, hat sie es irgendwie nicht rausgeholt", erklärt die Chefredakteurin des Modemagazins.

Auf aufgetürmten senfgelben Kissen soll Larissa elegant sitzen und in die Ferne schauen. Und obwohl Modelchefin Heidi diese Pose zu den einfacheren des Shootings zählt, hat das Nachwuchs-Model Schwierigkeiten in der Umsetzung.

Abgelenkt durch Stress und Heimweh

Im Backstage-Bereich berichtet Larissa ihrer Mitstreiterin Lijana, wie das Shooting lief. Sie wirkt nachdenklich. "Ich war nicht zufrieden mit meinem Shooting. Irgendwie habe ich mich auch gar nicht mehr eingekriegt", erklärt die Abiturientin. "Mir hat das alles sehr zugesetzt: Der generelle Druck, der Stress, mein Heimweh… Ich habe Angst, dass ich mir damit viel verbaut habe."

Auch Heidi kennt Larissa normalerweise euphorischer und lebhafter: "Ich finde, wenn sie lacht, geht die Sonne auf. Ich hätte das jetzt eingesetzt an ihrer Stelle."

Panikattacke vor dem Entscheidungswalk

Diese Woche müssen die Models in Haute-Couture-Kleidern über den Laufsteg laufen. Larissa trägt ein weißes Kleid mit unzähligen Glitzerperlen. Der obere Teil ihrer Robe besteht aus einer Corsage, die von mehreren Stylisten festgeschnürt wird.

Kurz vor ihrem Walk kann die GNTM-Kandidatin plötzlich nur schwer atmen: "Ich muss hier raus, ich bekomme keine Luft", ruft Larissa. Die Aufregung und die Gedanken um das verpatze Shooting verunsichern sie und führen zusammen mit dem engen Kleid zu einer Panikattacke.

Nach einer kleinen Ruhepause geht es der Topmodel-Anwärterin wieder besser und sie kann zum Entscheidungswalk auf den Laufsteg.

Larissas Mimik und Gestik wirken desinteressiert

Auch auf dem Catwalk zeigt Larissa nicht die übliche Professionalität, mit der sie sich in den letzten Wochen präsentiert hat. Sie sieht wieder so desinteressiert aus", sagt Heidi während des Walks zu Kerstin Schneider. Gastjurorin Coco Rocha, die zuvor mit allen die Posen für einen Haute-Couture-Walk geübt hat. ist nicht zufrieden. Die Erwartungen von Modedesigner August Getty hat sie ebenfalls nicht erfüllen können. "Liebe Larissa", beginnt Modelchefin Heidi. "Dein mögliches Cover ist toll geworden. Aber, um ehrlich zu sein, sind diese Woche sieben schöne Cover entstanden."

Tränen fließen bei der Verabschiedung

Vier Models haben bereits ein Foto bekommen und sind eine Runde weiter. Die Entscheidung fällt zwischen Tamara und Larissa. "Ihr seid beide einzigartige Mädchen und ihr seid mir auch extrem ans Herz gewachsen", kommentiert Heidi. Das letzte Foto erhält Tamara. Für Larissa ist die Reise von GNTM 2020 an dieser Stelle zu Ende. Unter Tränen verabschiedet sie sich von Heidi.

Wie sich die restlichen Kandidatinnen in den nächsten Folgen von GNTM 2020 schlagen werden, erfährst du immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.de.

Folge 15 verpasst? Dann schau' doch in unserem Live-Ticker vorbei.

