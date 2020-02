Zwar sollen die Models bei "Germanys next Topmodel – by Heidi Klum" keine Stuntwomen werden. Doch ein waschechtes Topmodel muss auch zwischen Feuerbällen, in schwindelerregender Höhe oder zwischen kreischenden Motorrädern eine gute Figur machen. Das zumindest sieht Heidi Klum so, die die Mädchen bei GNTM 2020 in Folge 4 zum Action-Shoot schickt. Alina kann jedoch unter den erschwerten Bedingungen nicht überzeugen.

GNTM-2020-Alina: "Ich hatte keine Kontrolle über meinen Körper"

Beim Action-Shoot erwartet Starfotograf Max Montgomery vollen Körpereinsatz von den Models. Doch beim Sprung durch die Flammen hat Alina Anlaufschwierigkeiten. Heidi gibt ihr zwar Tipps, doch auch der zweite Sprung misslingt. "Oh man, das ist schwieriger, als man denkt", seufzt Alina. Nach dem dritten Versuch kommentiert Heidi verzweifelt: "Es lässt mich schon ein bisschen zweifeln, wenn ich einfache Anweisungen gebe und sie kann sie nicht umsetzen." Ob es daran liegt, dass Alina noch keine Erfahrungen als Model hat?

Zweifelhafte Box-Pose: Bei Alinas Walk kommt wenig Glamour auf

Das schlechte Shooting ist kein gutes Vorzeichen für den anstehenden Walk, bei dem Alina in einem extravaganten Outfit von den Designern The Blonds zwischen Motocross-Rädern abliefern muss. Doch schon beim Probewalk haut Alina die Designer, die als Gast-Juroren dabei sind, nicht vom Hocker: "Ich glaube nicht, dass sie es schon so ganz draufhat".

Zusammen mit Valeria geht die Kölnerin auf den Laufsteg, doch Valeria hängt sie schon nach wenigen Schritten ab. Am Ende des Walks macht Alina eine Pose wie beim Boxen. Vielleicht der Versuch, Stärke zu zeigen – doch das geht in die Hose. "Was ist das für eine Pose?", flüstert Modelchefin Heidi.

Auch die Designer sind irritiert: "Wenn du schon etwas machst, dann muss es voller Kraft sein." Designer David Blond urteilt: "Ich mochte deinen Walk überhaupt nicht".

Topmodel-Reise ist zu Ende: Nicht nur Alina ist raus

Bei der Elimination hat Heidi weder ein Foto für Valeria noch für Alina. Damit sind beide nicht mehr bei GNTM 2020 dabei. Obwohl Nachwuchsmodel Alina noch letzte Woche beim Nacktshooting eine gute Figur gemacht hat, ist der Traum von GNTM nun actionreich geplatzt.

Trost findet die 23-Jährige bei ihrem Freund Emmanuel, einem Profi-Fußballer, der auf Sizilien lebt. Der Plan nach ihrem Ausscheiden: nach Sizilien ziehen, ihre Bachelorarbeit schreiben und als Model arbeiten.

Wie es in den nächsten Folgen von "Germanys next Topmodel – by Heidi Klum" weitergeht, siehst du immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.de. Wenn du nachlesen möchtest, was bisher passiert ist, schau' doch in unserem Live-Ticker vorbei.

