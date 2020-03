Sarah S. ist nicht das erste Mädchen, das erleben durfte, dass bei "Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" Träume wahr werden können. Doch nun musste das Nachwuchsmodel die schmerzliche Erfahrung machen, dass so ein Traum auch schnell wieder platzen kann. In Folge 6 muss Sarah S. GNTM verlassen. Obwohl Heidi schon nach dem Shoot-Out zwei Kandidatinnen nicht mit in die nächste Runde mitnahm, reicht es mit Sarahs schwacher Leistung im Shooting und beim Walk leider nicht für die nächste Runde.

Zugegeben, die Aufgabe, die in Folge 6 auf die Mädchen wartet, hat es in sich. Bei dem Beauty-Shooting sollen sie sich mit ganz besonderen Accessoires schmücken: mit Spinnen, Kakerlaken und Skorpionen. Doch ein echtes Model bleibt auch cool, wenn auf dem Kopf was krabbelt. Angst will Heidi jedenfalls nicht in den Gesichtern ihrer Schützlinge sehen.

Für Sarah S. sind die Kakerlaken der blanke Horror

Die Angst ist Sarah S. beim Beauty-Shoot mit Starfotograf Lado Alexi zwar nicht ins Gesicht geschrieben, dafür schaut sie wie eine Schlaftablette. "Mach dir schönere Gedanken. Nicht zu sehr schläfrig sein mit den Augen!", sagt Heidi. Auch der Fotograf ist nicht zufrieden.

Verpatzt: Sarah S. rutscht auf dem Catwalk aus

Die Chance ihren misslungenen Auftritt wieder gutzumachen, verpasst Sarah. Denn auch auf dem Runway macht sie keine gute Figur. Auf dem mit Popcorn präparierten Laufsteg des Elimination Walk stolpert sie mehrfach. Das ausgefallene Kleid, das Sarah S. trägt, kommt wegen der vielen Pannen gar nicht richtig zur Geltung. Heidi ist enttäuscht. Auch den Designer Peter Dundas, der als Gast-Juror ein Urteil fällt, kann Sarah nicht überzeugen.

"Ich will 'Germany's next Topmodel' 2020 werden, weil ich ein Typ bin, den es in 14 Staffeln #GNTM noch nicht gab", sagte Sarah S. zu Beginn der Staffel. Doch in Folge 6 endet ihr Weg zum Topmodel jäh – Heidi hat kein Foto für die 23-Jährige.

Wie es in den nächsten Folgen von "Germanys next Topmodel – by Heidi Klum" weitergeht, erfährst du immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.de. Wenn du nachlesen möchtest, was bisher passiert ist, schau' doch in unserem Live-Ticker vorbei.

