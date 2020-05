Seit 16 Wochen meistert Maureen die Elimination-Walks bei GNTM 2020 mit Bravour. Doch diese Woche muss sie sich den harten Worten von Star-Designer Julien MacDonald stellen. Beim Fitting fällt ihm auf: "Du bist nicht groß genug. Meine Klamotten sind an reguläre Models angepasst und diese sind viel größer als du. Ich hoffe wir finden etwas, das dir passt."

Tränen kurz vor dem Entscheidungs-Walk

Auch wenn das Nachwuchsmodel Juliens Kritik nachvollziehen kann, treffen seine Worte sie sehr – sofort fließen bei ihr die Tränen: "Also ich finde er sagt die Wahrheit. Ich weiß, ich bin relativ klein – aber ich finde, dass muss ja nichts heißen. Ich kann trotzdem überzeugen, weil ich eine gute Walkerin bin." Julien versucht das Nachwuchsmodel zu trösten: "Sorry Maureen, aber du musst aufhören zu weinen, denn das Weinen bringt dich nirgendwo hin." Maureen bleibt stark, denn sie weiß, dass sie Modelpotenzial hat: "Ich weiß, dass ich klein bin für ein Model. Ich mein ich wäre nicht in die Top 5 gekommen, wenn ich nicht trotzdem gut wäre." Julien findet ein Kleid, das Maureen passt: "Du siehst toll aus da drin! Du musst extra hart arbeiten, denn du hast die Größe nicht. Wenn du mit deiner Attitude arbeitest, musst du nicht so viel über deine Größe nachdenken."

Jacky: "Das ist ein richtiger Schlag ins Gesicht"

Die anderen Kandidatinnen bekommen das Gespräch der Beiden natürlich mit. Jacky: "Das ist halt die Modelwelt, die Designer nehmen da kein Blatt vor den Mund. Jetzt im Halbfinale ist das natürlich ein richtiger Schlag ins Gesicht."

Maureen zeigt, was in ihr steckt

Maureen möchte nun allen beweisen, dass ihre Größe keine Rolle spielt: "Es ist mir generell wichtig den Leuten zu zeigen, dass ich auch mit 1,71 Meter ein Model sein kann. Jetzt werde ich vor ihm vorlaufen und ihm zeigen, dass ich obwohl ich nur 1,71 Meter bin, trotzdem gut laufen kann."

