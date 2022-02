Im Clip: Verliebt oder verheiratet? Welche Models sind vergeben oder glücklich single?

Im Video-Interview sprechen die "Germany's Next Topmodel"-Kandidatinnen Martina, Lou-Anne, Luca, Paulina, Sophie und Lena über Freunde und Ehemänner, das Single-Dasein und Beziehungen.

Barbara: Seit über 50 Jahren glücklich liiert

Heidis älteste GNTM-Kandidatin Barbara (68) ist schon lange vergeben. Bereits als Teenie lernte sie ihren heutigen Ehemann Peter kennen und lieben. Welche Vor-, aber auch Nachteile das mit sich gebracht hat, erklärt sie oben im Clip.

Zwei Kandidatinnen hatten noch nie einen Freund

Im Gegensatz zu Barbara waren Lena (21) und Lou-Anne (18) noch nie in einer festen Partnerschaft. Warum sich das bei Lou-Anne möglicherweise ändern könnte und weshalb Lena sogar froh ist, dass sie zurzeit nicht verliebt ist, erfährst du im Video.

Luca: "Ich habe meinen Freund in einem trashigen Club kennengelernt"

Die 19-jährige Luca ist mit ihrem Freund schon vier Jahre zusammen. Wie die vorübergehende Fernbeziehung mit ihrem Levi geklappt hat, erzählt sie im Interview.

Und wie sieht es mit den anderen GNTM-Teilnehmerinnen aus? Wer hat einen Freund oder war schon mal verheiratet?

Lieselotte lernte ihren Ex-Mann schon früh kennen

Die 66-jährige Lieselotte hat ihren inzwischen Ex-Mann Hans Jürgen schon sehr früh kennengelernt. Da war die begeisterte Musikerin 19 Jahre alt. Der gemeinsame Sohn kam kurz darauf. Im Interview mit "red." erzählt die Topmodel-Anwärterin: "Er ist mein Ein und Alles. Ich war sehr jung. Er war nicht geplant, aber mein größtes Geschenk." Ende der 80er-Jahre ließ sich Lieselotte scheiden. Bis heute haben Mutter und Sohn ein enges Verhältnis: "Er ist der wichtigste Mann in meinem Leben", erzählt sie.

Vivien vertraut ihrem Freund so gut wie alles an

Vivien ist auch schon seit über drei Jahren mit ihrem Freund zusammen, wie sie in ihrem Vorstellungsclip erzählt. Durch ihn hat die 21-Jährige überhaupt erst erfahren, welch tiefes Vertrauen man in einen Menschen haben kann. "Er ist meine Vertrauensperson. Ich vertraue ihm so gut wie alles an", so die Topmodel-Anwärterin.

Lenara hat in ihrem Verlobten die größte Stütze

Lenara kann sich auf ihren Verlobten immer verlassen. Er unterstützt die 24-Jährige, wo er nur kann, auch in schwierigeren Momenten. "Während meiner Therapie stand Nico die ganze Zeit bei mir, er hat mich unterstützt, wo er konnte, und hat mir auch den Freiraum gelassen, den ich brauchte. War aber trotzdem für mich da", erzählt die Fachverkäuferin in ihrem Vorstellungsclip.

"Germany's Next Topmodel" immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn.

