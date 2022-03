Die wichtigsten Infos zur 17. Staffel von "Germany's Next Topmodel" gibt es hier im Überblick.

Der Space-Walk

Die Social-Media-Edition erwartet die Kandidatinnen in Woche 8. Dabei darf natürlich das Interviewtraining nicht fehlen, bei dem das eine oder andere Unbedachte von den Topmodel-Anwärterinnen geäußert wird. Zur Krönung steht ein besonders schwieriger Walk an: In galaktischen Outfits stellen sich die Frauen den aufmerksamen Blicken von Heidi und ihren Gastjuroren.

Die Fashion-Karriereleiter ganz nach oben

Mit ihrer ersten Kollektion im Jahr 2007 katapultierten sich The Blonds in den Modehimmel. Ihre ausgefallenen Kreationen trugen schon Stars wie Beyoncé, Katy Perry und Camila Cabello. Designer Phillipe Blond präsentiert seine auffälligen Entwürfe auch gern selbst. Mit ihrer extravaganten Mode bricht das Designerpaar Konventionen. Damit sind The Blonds ideale Gastjuroren für Heidis diversen Cast der 17. Staffel.

"Germany's Next Topmodel" läuft 2022 immer donnerstags um 20:15 Uhr auf Prosieben und auf Joyn.

