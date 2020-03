Es ist 9:30 in Berlin. 13 GNTM-Kandidatinnen machen sich gemeinsam auf den Weg zum Fashion-Week-Casting von Kilian Kerner – aber Moment mal, da fehlen doch zwei? Richtig. Denn Lijana und Larissa sind schon weg. Gerade Lijana wartet auf ihrem Weg,"Germany’s next Topmodel- by Heidi Klum" zu werden, auf nichts und niemanden – schon gar nicht auf 14 Konkurrentinnen:

Lijana: "Wer sich nicht daran hält, kommt halt dann zu spät."

Wie es sich für echte Freundinnen so gehört, warteten auch die GNTM 2020-Mädchen immer aufeinander - bis jetzt. Denn der Freundinnen-Status scheint bei den Kandidatinnen seit L.A. zu bröckeln. So brechen zum Casting in Folge 8 zwei getrennte Model-Grüppchen zum Kunden auf - wer nicht pünktlich auf der Hotelmatte steht, ist selbst Schuld.

So sieht das zumindest Lijana. Sie schreitet mit Modelkollegin Larissa schon zehn Minuten früher und ohne die anderen im Stechschritt aus der Hotel-Lobby. Die „Warte mal“-Rufe ihrer Mitstreiterinnen ignoriert sie gekonnt.

Lijana weiß: Zeit ist nicht nur Geld, sondern kostet sie gegebenenfalls den Job. Wie Heid Klum schon sagte: "Ein Model ohne Job ist kein Model!" Das will die ehrgeizige Lijana auf keinen Fall riskieren. Denn: wenn die anderen zu spät zum Casting kommen, kann sie dabei im knallharten Jobkampf nur gewinnen.

Wer zuerst kommt, modelt zuerst – oder?

Geschafft! Pünktlich und zufrieden kommen Lijana und Larissa bei der Casting-Location an. Keine Überraschung: Sie sind die Ersten. Eine große Überraschung: Die restlichen Mädchen schaffen es doch noch pünktlich! Das hatte sich Lijana insgeheim wohl anders vorgestellt: "Geschadet hätte es uns nicht, wenn sie später gekommen wären", meint sie.

Der Model-Job-Kampf: Jeder schaut auf sich

Modeln ist kein Teamsport – das merken jetzt auch die anderen Kandidatinnen bei GNTM 2020. Lijana’s Krallen sind scharf, die Reaktionen der Mitstreiterinnen spitz: "Jeder schaut jetzt auf sich", kommentiert Maureen das Szenario. Mitstreiterin Bianca ergänzt: "Wir werden’s so auch schaffen."

Wie die Stimmung beim Casting kippt, seht ihr im Preview-Clip.

Bekommt Lijana den Job bei Kilian Kerner?

Mit voller Modelpower voraus: Lijana setzt schon jetzt zum Endspurt an und geht beim Casting als klare Einzelkämpferin an den Start: "Was die anderen denken ist mir ehrlich gesagt egal." Ob sie ihr Kampfgeist ans Ziel und auf den Laufsteg von bei Kilian Kerner bringt? Oder fällt sie nur in die Missgunst der anderen Mädchen?

Das erfahrt ihr am Donnerstag, 20:15 Uhr auf ProSieben und im Livestream auf prosieben.de oder auf Joyn. Live mitlesen könnt ihr wie immer in unserem Live-Ticker.

