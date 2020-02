Als waschechter Make-up-Fan weiß Johanna, wie man sich richtig schminkt und stylt. Beim GNTM 2020 Umstyling hat sie ihren Look jedoch ausnahmsweise nicht selbst in der Hand, sondern muss der Expertise von Modelchefin Heidi Klum und ihrem Styling-Team vertrauen.

Was die GNTM-Kandidatin wohl erwartet? Vom kompletten Makeover mit Kurzhaarschnitt bis hin zu dunklen Haaren ist bei Johannas neuer Frisur alles möglich.

Neue Looks und Styles: Wie sehen Johannas Haare nach dem GNTM Umstyling aus?

Wie offen Johanna einer Veränderung ihres Looks gegenübersteht, wird sich am Donnerstag, den 27. Februar, zeigen: Im GNTM Umstyling sorgte bisher schließlich schon so manche Typveränderung für viel Aufregung und sogar für reichlich Tränen.

Ob es bei Johanna auch so sein wird? Das kommt wohl ganz darauf an, was sich Heidi überlegt hat: Soll Johanna eine gewagten Short-Cut inklusive neuer Haarfarbe bekommen oder bleiben ihre Haare lang?

Umstyling bei GNTM: Kurze Haare für Johanna – würde diese Frisur gut aussehen?

Bis zum GNTM Umstyling 2020 ist es nicht mehr lang hin. Aber du willst schon vorher gern wissen, wie Johanna mit kurzen Haaren aussehen würde? Das Umstyling-Tool zu "Germany’s next Topmodel – by Heidi Klum" kommt da wie gerufen: Verpasse Johanna und den anderen Nachwuchs-Models eine neue Frisur – von kurzen Haaren bis hin zu blonden Locken oder roten Extensions – und entscheide selbst, wem welche Frisur am besten steht.

Welche neuen Frisuren sich Heidi Klum für Johanna und die anderen GNTM-Kandiadtinnen ausgedacht hast, siehst du am Donnerstag, den 27. Februar, um 20.15 Uhr auf ProSieben oder online bei Joyn.de.

Sobald das Umstyling bei Johanna abgeschlossen ist, siehst du ihren neuen Look ab dem 27. Februar natürlich auch im Umstyling-Tool.

