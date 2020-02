Das Umstyling bei GNTM sorgt jede Staffel wieder für Aufregung. Krasses Makeover oder doch nur ein Spitzenschnitt - wie wird es wohl bei Maribel sein? Hat Heidi sich für sie einen edgy Kurzhaarschnitt ausgedacht oder darf Maribel sich etwa über rote Extensions freuen?

Rote Haare und Extensions: Welche Frisur bekommt Maribel?

Lange Haare in einem natürlichen Braunton waren bislang das Markenzeichen von Maribel – wird sich das beim GNTM Umstyling ändern? Schon oft haben Heidis Hair-Artists bei den Nachwuchsmodels mit Schere und Haarfarbe eine echte Typverwandlung heraufbeschworen. Ob Maribel rote Extensions bekommt oder sie sich von ihrer langen Mähne verabschieden muss, wird sich in der fünften Folge von GNTM 2020 zeigen.

Umstyling: Rote Extensions für Maribel – wie sieht das Model mit dieser Frisur aus?

Du hast dir Maribel schon öfter mit roten Extensions vorgestellt oder möchtest dem Nachwuchsmodel vielleicht eine blonde Lockenfrisur verpassen? Das Umstyling-Tool zu "Germany’s next Topmodel – by Heidi Klum" macht’s möglich: Kreiere für Maribel und die anderen Models ganz neue Looks, indem du ihnen vom Short-Cut bis hin zu langen Extension-Mähnen ein paar neue Frisuren verpasst.

Mit den perfekten Model-Looks kennt sich eine Person am besten aus: Modelchefin Heidi. Deshalb entscheidet auch sie beim großen Umstyling 2020, welche Mädchen eine Typ-Veränderung nötig haben und wer mit einem Spitzenschnitt davonkommt.

Du weißt schon, welche Frisur dir bei Maribel am besten gefällt? Ob Heidi und ihre Styling-Profis das genauso sehen, erfährst du am Donnerstag, den 27. Februar, in der neuen Folge GNTM 2020. Das Umstyling läuft um 20.15 Uhr auf ProSieben und online bei Joyn.de. Du bist am Donnerstag unterwegs, willst aber trotzdem auf dem Laufenden bleiben? Kein Problem. Mit unserem Live-Ticker verpasst du garantiert nichts.

Sobald das Umstyling bei Maribel abgeschlossen ist, siehst du ihren neuen Look ab dem 27. Februar natürlich auch im Umstyling-Tool.

Bald geht’s los! Stimme dich mit der Preview auf das GNTM Umstyling 2020 ein:

Noch mehr Lust auf GNTM 2020 und das Umstyling?