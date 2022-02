Am 3. Februar beginnt die neue Staffel von "Germany’s Next Topmodel" 2022. Bald also dürfen Fans Heidi und ihre Topmodel-Anwärterinnen wieder in ihrem Modelalltag begleiten. Aber wird Tochter Leni auch dabei sein? Auf einer Pressekonferenz auf Mykonos gibt Heidi Klum eine Antwort.

Leni liebt dieses Business

"Vielleicht", antwortet Topmodel Heidi Klum auf die Frage, ob Leni bei GNTM 2022 zu sehen sein wird. "Meine Tochter arbeitet im Moment unheimlich viel und geht gleichzeitig noch zur Schule. Sie ist gerade im letzten Jahr auf der High School, bevor sie aufs College geht. Aber wir müssen mal gucken, vielleicht kommt sie mal vorbei." Leni liebe das Modelbusiness und habe "Germanys Next Topmodel" all die Jahre intensiv mitverfolgt, so das Topmodel. "Kann sein, dass sie mal vorbeischaut."

Tipps von Mutter Heidi?

Leni Klum ist inzwischen in die Fußstapfen ihrer Mutter getreten und ergattert einen Job nach dem anderen. Für die Fashionshow von Dolce & Gabbana in Venedig hat Heidi ihrer Tochter nicht einmal viel Beistand leisten müssen, sondern konnte sie einfach nur als Mutter und Gast unterstützen. Souverän meisterte die 17-Jährige ihren Walk. "I’m just gonna wing it", waren Lenis Worte an ihre Mutter.

Heidi Klum: "Ich muss nicht Cheerleader spielen”

Lenis Einstellung macht Heidi stolz: "Meine Tochter hat Bock. Sie hat keine Angst. Ich muss sie auch nicht überreden und Cheerleader spielen. Sie will das von sich aus."

Die 17. Staffel von "Germany's Next Topmodel" siehst du ab dem 3. Februar um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.

