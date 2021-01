Liliana: "Mein großes Talent: Schlafen oder singen"

"Sometimes I go out by myself and I look across the water" – locker-flockig schmettert Liliana Amy Winehouses Song "Valerie". Doch plötzlich hat sie einen Frosch im Hals und verpatzt die letzten zwei Noten. "Sorry, hab gestern ein bisschen rumgeschrien, deswegen ist meine Stimme ein bisschen …", sie macht eine Kunstpause, "… rau".

Damit wäre eines ihrer Talente schon bewiesen. Ihr zweites, selbsternanntes Talent hat die 20-Jährige in ihrem Vorstellungsclip nicht demonstriert. Wäre vielleicht auch ein bisschen langweilig gewesen.

Von Müttern und Models

"Mein großer Traum ist es, Mama zu werden. Ich möchte 12 Kinder haben", erzählt Liliana. Sie erkennt aber die Problematik an diesem Wunsch. "Eigentlich sollte ich schon anfangen", fügt sie hinzu.

Einen Traummann habe sie schon, aber da gibt es ein kleines Problem: "Der benimmt sich nicht so gut, deswegen müssen wir nochmal überlegen, was wir machen können. Aber ja, der ist zuhause", erzählt sie.

Derzeit wohnt Liliana zusammen mit ihrer Schwester bei ihrer Mutter. Wenn die Topmodel-Anwärterin mit italienisch-nigerianischen Wurzeln von ihr spricht, ist die Bewunderung deutlich herauszuhören: "Mama ist jetzt 54 geworden, die arbeitet noch drei Jobs. Die ist aber geil. Die ist eine der geilsten Frauen", erzählt die Model-Anwärterin begeistert.

Bei "Germany's Next Topmodel" 2021 fürchtet sich Liliana am meisten vor Shootings unter Wasser: "Die müssen mir ein paar Wochen vorher Bescheid sagen, damit ich mich mental vorbereiten kann. Sonst renn ich weg, sonst steig ich aus", gibt das angehende Model lachend zu.

