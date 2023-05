Liliana hat bei GNTM 2021 Eindruck gemacht. Heidi beschreibt das temperamentvolle Nachwuchsmodel als "Wundertüte", der es nicht an Ambitionen fehlt. Doch das Topmodel warnt die 21-Jährige auch: sie müsse konzentrierter werden. Hier erfährst du alles, was du über Liliana wissen musst.

Anzeige

+++ Update vom 26. Mai 2023 +++

GNTM 2023 - Alle Informationen zum Finale: Termin und Ort enthüllt. Angst vor Wasser wird diesem Model zum Verhängnis: Katherine ist raus. Höhenangst beim Truck-Walk: Können Nicole und Anna-Maria die Angst überwinden? Nach Las-Vegas-Feierverbot: Schlüpfriger Spruch von Model Coco sorgt für helle Aufregung. Wer ist raus? Dieses Model muss in Woche 15 gehen. Muss Kandidatin Somajia in Woche 15 gehen? Diese Challenge bringt Nicole an ihre Grenzen bei GNTM 2023. Ist diese Challenge zu viel für Anna-Maria? So taff zeigen sich die Kandidatinnen in Folge 15 beim Unterwasser-Shooting. Selma hat große Probleme beim Unterwasser-Shooting.

+++ Update 02. 02.2023 +++

Das sind die neuen Kandidatinnen bei GNTM 2023: Alina, Ana, Anna Maria, Anya, Cassy, Coco, Elisabeth, Eliz, Elsa, Emilia, Ida, Indira, Jülide, Juliette, Katja, Lara, Leona, Melina, Melissa, Mirella, Nina, Olivia, Sarah, Selma, Slata, Somajia, Tracy, Vivien und Zoey.

Wir fassen alle Informationen zu Germany's Next Topmodel 2023 zusammen und zeigen alle Sendetermine und Sendezeiten von Staffel 18.

+++ Update, 27.05.2021 +++

Liliana gewinnt den Personality Award

Liliana hat nicht nur bei Heidi, den Gastjuror:innen und Kund:innen der 16. Staffel von "Germany's Next Topmodel" bleibenden Eindruck hinterlassen. Auch die Zuschauer und Fans der Show waren von Lilianas Persönlichkeit begeistert. Beim Online-Voting für den Personality Award von GNTM 2021 stimmten die meisten Teilnehmer:innen für Liliana ab - sie gewinnt den Sonderpreis der Staffel.

+++ Update, 14.05.2021 +++

Anzeige

Anzeige

Lilianas GNTM-Reise ist zu Ende

Am Ende von Folge 15 bekommt Liliana kein Foto von Heidi. Die 21-Jährige konnte die GNTM-Chefin und Gastjuror Wolfgang Joop nicht von sich überzeugen. Ihr Contemporary Dance sei unelegant gewesen, so Heidi. Auch habe die Chemie zwischen Liliana und ihrem Tanzpartner gefehlt, findet Wolfgang Joop. Beim Male-Model-Shooting haben sich Lilianas Probleme, fokussiert zu bleiben, einmal mehr gezeigt.

Für Liliana hat es nicht gereicht, stattdessen sind das die Finalistinnen von "Germany's Next Topmodel" 2021.

Im Clip: Liliana ist raus: Ihre schönsten Momente bei #GNTM

Nach ihrem Exit erzählt Liliana im Interview, welches Umstyling sie sich von Heidi gewünscht hätte. Damit hätte sie nämlich ein Verbot ihrer Mama umgehen können. Außerdem berichtet sie von ihren schönsten GNTM-Erfahrungen und welche Pläne sie für die Zukunft hat.

+++

Lilianas Hintergrundgeschichte

Liliana hat nigerianisch-italienische Wurzeln und spricht vier Sprachen (deutsch, koreanisch, italienisch, englisch). Ihre Sprachkenntnisse bekommen auch die Models im Loft zu spüren. Vor allem, wenn die Topmodel-Anwärterin zwischen Deutsch und Englisch hin und her wechselt. In einem Gespräch mit Chanel, bat diese Liliana zum Beispiel nach wenigen Sätzen, die Sprache zu wechseln, da sie andernfalls kein Wort verstände.

Im Clip: Liliana: "Mein großer Traum ist Mama zu werden"

Neben dem Wunsch nach einer Model-Karriere träumt Liliana auch davon, Mutter zu werden – von 12 Kindern! "Eigentlich sollte ich schon anfangen", überdenkt sie ihre Aussage laut. Zu ihrer eigenen Mutter hat Liliana eine enge Verbindung: "Mama ist jetzt 54 geworden, die arbeitet noch drei Jobs. Die ist aber geil. Die ist eine der geilsten Frauen", sagt die Model-Anwärterin begeistert.

Anzeige

Liliana bei GNTM

Bei "Germany's Next Topmodel" bekam Liliana immer wieder Komplimente für ihr Aussehen und ihre Walks. Bei der Pose-Edition in Folge 8 gab es ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Liliana und Elisaum den besten Platz. Auch beim Haute-Couture-Walk war Heidi zunächst begeistert von Lilianas Entscheidungswalk. Doch oftmals könne man sich nicht auf Lilianas Performance verlassen, findet Heidi. Das Model wirke unkonzentriert. So auch beim Emoji-Walk. Da hätte man den Eindruck gehabt, sie hätte etwas zwischen den Zähnen gehabt. In Folge 11 nahm die 21-Jährige beinahe den falschen Ausgang und verpatzte sich auf diese Weise fast ihren Entscheidungswalk. Dennoch erhält Liliana die Chance, ihren Traum bei GNTM weiterzuleben und in Zukunft mögliche Jobs abzusahnen. Ihren ersten Job konnte sie bereits beim Casting-Marathon in Folge 12 ergattern. Den Kunden InStyle überzeugte sie mit einem starken Ausdruck.

Anzeige

Anzeige

Erinnerung an eine alte Liebe

In Folge 10 sollen die Models zusammen mit Otto Waalkes eine Szene in einem Berliner Späti durchspielen. Das Skript weckt in Liliana Erinnerungen: "Das ist meine Life Story. Als ich den Text gesehen habe, dachte ich mir so: Jemand guckt in meine Vergangenheit", erklärt sie. Vor gut zwei Jahren habe sich das Model in "einen wunderschönen Menschen verliebt". Doch diese Liebe blieb unerwidert: "Ich hab mir immer so Mühe gegeben, hab immer Liebe gegeben, aber nichts zurückbekommen", erinnert sich Liliana. Irgendwann habe sie erfahren, dass er eine Freundin hat. "Als ich das mitbekommen hab, hab ich zwei Tage nicht geschlafen", erzählt sie Soulin. Für Liliana ist es an der Zeit, das Geschehene hinter sich zu lassen. Sie möchte einen Schlussstrich ziehen.

Infos zu GNTM 2021: Liveticker, Livestream und Wiederholung