Für das Nilpferd war es kein leichter Weg bis ins Finale von "The Masked Singer" Staffel 3. In Folge 4 und Folge 5 musste der Prominente unter Maske jeweils zittern, ob es beim Zuschauer-Voting für die nächste Runde reicht. Daher musste der Paarhufer im Ballerina-Outfit jeweils einen zweiten Song singen, mit dem das Nilpferd in beiden Sendungen überzeugen konnte. Das waren alle Auftritte der Maske bis zum Finale:

Das Nilpferd in Folge 1: "I Wanna Dance With Somebody" von Whitney Houston

Das Nilpferd in Folge 2: "Purple Rain" von Prince

Das Nilpferd in Folge 3: "What A Feeling" von Irene Cara

Das Nilpferd in Folge 4: "Empire State Of Mind" von Alicia Keys

Das Nilpferd in Folge 4: "New York, New York" von Frank Sinatra

Das Nilpferd in Folge 5: "I Don't Wanna Miss A Thing" von Aerosmith

Das Nilpferd in Folge 5: "Ain't No Sunshine" von Bill Withers

Wir freuen uns darauf, die Stimme des Nilpferds im Finale von "The Masked Singer" noch einmal wiederzuhören. Außerdem sind wir gespannt, welche Indizien und Hinweise uns zum richtigen Promi geführt haben. Wird sich der Top-Tipp der #MaskedSinger-Community bewahrheiten? Die Antwort gibt es bei der Enthüllung am 24. November 2020, ab 20:15 Uhr, live auf ProSieben und im Livestream sowie bei Joyn. Auch das Finale von "The Mas Liveticker.

