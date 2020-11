Das Ratefieber der #MaskedSinger-Community hat seinen Höhepunkt erreicht. Im Finale der beliebten ProSieben-Show "The Masked Singer" werden ganze fünf Masken enthüllt und die wahre Identität der Promis darunter wird aufgelöst. In der ProSieben-App kannst du jetzt noch deine Tipps dafür abgeben, wer unter den aufwändigen Kostümen steckt, und deine Vermutungen mit denen der anderen User vergleichen.

Hast du so kurz vor Folge 6 schon einen Favoriten unter den Masken?

Im Clip: Es geht ums Ganze - Wer gewinnt die Show?

Das Finale von "The Masked Singer" läuft am 24. November 2020

Die fünf Finalisten können es kaum noch erwarten. Im Finale zeigen das Alien, das Skelett, die Erdmännchen, das Nilpferd und der Anubis noch einmal großartige und beeindruckende Performances auf der #MaskedSinger-Bühne.

Das Finale von "The Masked Singer" Staffel 3 läuft am 24. November um 20:15 Uhr live auf ProSieben, auf Joyn und im Livestream.

Gesendet wird aus dem Studio in Köln. Wie immer mit am Start: Moderator Matthias Opdenhövel und das Rateteam Sonja Zietlow und Bülent Ceylan, die auch in der letzten Sendung wieder einen ganz besonderen Gast in ihrer Mitte begrüßen werden. Sei dabei, wenn es nächsten Dienstag nach jeder Entscheidung wieder heißt: "Who are you?"

Hier findest du alle Sendezeiten und Sendetermine von "The Masked Singer" noch einmal im Überblick.

Diese Masken sind noch dabei

Das sind alle bisher demaskierten Promis

