Wer wird in Folge 4 wieder auf die Bühne gebeten und muss sich nochmal gegen andere Wackler behaupten?

Der Frosch muss schwimmen

Anubis vs. Erdmännchen vs. Frosch. Wieder hat jede Maske eine unglaubliche Show abgeliefert: Der Anubis hat das Rateteam mit seiner Bon Jovi Performance in Angst und Schrecken versetzt, vor Begeisterung, versteht sich.

Von den Erdmännchen kann man einfach nur begeistert sein. Mit ihrer Interpretation von "Señorita" singen sie sich erneut in die Herzen der Zuschauer.

Auch der Frosch gibt in seinem Modern Talking Medley alles – muss zum Schluss aber trotzdem zittern. "Wenn einer schwimmen kann, dann du", heitert ihn Moderator Matthias Opdenhövel auf.

Die Katze muss heute nochmal auf die Bühne

Im Duell Alien vs. Katze hat das Alien die Trötenörchen vorn. Das heißt nach ihrer Interpretation von "I Am What I Am" wird die Katze wieder auf die Bühne treten - und dem Rateteam möglicherweise weitere Indizien liefern, wer sie denn nun wirklich ist.

Das Nilpferd muss zittern

Wer ist das Skelett und welcher Star steckt unter der Nilpferd-Maske? Möglicherweise kommt das Nilpferd jetzt seiner Demaskierung ein Ballettsschritt näher. Denn im Duell Skelett vs. Nilpferd ist das Skelett weiter.

