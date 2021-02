Für die Schildkröte kamen so viele Materialien zum Einsatz, wie für kein anderes Kostüm – von Alkantara über Brokastoff bis Metall ist alles dabei. Ob die Schildkröte das Material wohl bei ihren unzähligen Abenteuern im Meer gesammelt hat? Und: Könnte es sein, dass auch der Star unter der Maske schon sehr, sehr viel erlebt hat?

Im Clip: Das ist die Schildkröte von "The Masked Singer"

Wer ist die Schildkröte?

Glaubt man der Mehrheit der "The Masked Singer"-Fans, kennt sich der Star unter der Schildkröte mit Kostümen bereits ziemlich gut aus. Denn: Er ist Puppenspieler und Comedian. Ihr Top-Tipp ist Sascha Grammel.

Doch auch Thomas Anders und sogar Johnny Depp schaffen es in der ProSieben-App unter die beliebtesten Tipps. Das ist die Top 5:

Sascha Grammel: 37,1% Thomas Anders: 10,8% Johnny Depp: 9% Ralf Schmitz Michael Patrick Kelly: 4,1%

Stand: 11.02.2021

Die Masken sorgen für Ratefieber

Am 16. Februar 2021 startet "The Masked Singer" um 20:15 Uhr live auf ProSieben und Joyn in die vierte Staffel. Nach den ersten Auftritten der Masken rund um den Leopard, den Dinosaurier oder den Stier wird bestimmt klarer, wer sich unter den Kostümen verbergen könnte. Oder werden dich die Indizien und Hinweise erst einmal in die Irre führen?

