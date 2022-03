"The Masked Singer" startet 2022 in die neue Staffel. Im März beginnt Staffel 6.

Wie gewohnt gibt es jeden Samstag eine neue Folge, in der du fleißig mitraten kannst. Damit du keine Episode verpasst, gibt es für dich eine Übersicht der Startzeiten und Sendetermine.

Nach und nach werden alle neuen Kostüme bekannt gegeben. In der Übersicht über alle Masken 2022 findest du alle wichtigen Infos zusammengefasst.

Die neue Staffel von "The Masked Singer" empfängt einen herrschaftlichen geheimen Sänger: Der Gorilla stammt aus der adeligen Blutlinie der "von Silberrücken" ab. Das Rätseln hat auch schon begonnen und die Tastaturen der Ratefreund:innen laufen heiß. Les hier nach, wen die Community im Gorilla-Kostüm vermuten.

"The Masked Singer" 2022: Wer ist der Gorilla?

Bei dem noblen Gorilla-Antlitz denkt eine Instagram-Nutzerin spontan an Peter Fox. Andere glauben, dass ein älterer Star im Kostüm stecken könnte.

Diese Namen sind bereits gefallen:

Peter Fox

Volker Rosin

Nino de Angelo

Oli P.

Harald Glööckler

Ikke Hüftgold

Joko Wintscheidt

Elton

Stefan Raab

Angela Merkel

Smudo

Jan Delay

Jürgen Drews

Lou Bega

Sasha

Roberto Blanco

Oliver Kahn

Roland Kaiser

Heidi Klum

Bis mehr Licht ins Dunkel kommt, um das Geheimnis hinter dem Gorilla zu lüften, dauert es leider noch ein wenig. Bis dahin bleiben alle Tipps reine Spekulation.

Heiße Gerüchte: Wer steckt hinter den Masken?

Der Gorilla ist nicht die einzige Maske, zu der bereits Tipps und Gerüchte durchs Internet und die sozialen Netzwerke schwirren. Hier findest du mehr Spekulationen zu den Kostümen:

Im Video: Hinweis auf eine neue Maske? Wer versteckt sich in der Garderobe?

Die neue Staffel startet schon bald

Aber es gibt Trost für alle, die nicht mehr länger warten wollen: Schon in wenigen Tagen geht es endlich mit neuen Folgen weiter. "The Masked Singer" startet 2022 in die 6. Staffel. Jeden Samstag, ab dem 19. März gibt es für dich immer ab 20:15 Uhr eine brandneue Episode mit den neuen Masken auf ProSieben und Joyn.

