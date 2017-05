© ProSieben

Ab sofort: Unterstütze #DeineFavoritin und zeige #DeinGesicht

Teilt ein Bild von eurer Favoritin mit #FürCéline, #FürLeticia, #FürRomina oder #FürSerlina auf Facebook, Twitter oder Instagram und zeigt damit allen, wer eurer Meinung nach „Germany’s next Topmodel 2017“ werden soll!

>> Hier kannst du deine Favoritin unterstützen

Ab sofort: Wer soll den großen „All Stars Walk“ eröffnen?

Wie in jedem Jahr bestimmt ihr, welches Model den großen All Stars Walk beim Finale eröffnen soll! Eure Stimme entscheidet, ob eure Favoritin am Ende als Erstes auf den Catwalk kommt!

>>> Hier geht's zum All Stars Walk Voting

Ab Sonntag: Die Musical.ly #GNTM Challenge

Macht mit bei der großen #GNTM Musical.ly Challenge mit Choreografin und GNTM-Catwalk-Coach Nikeata Thompson! Eure Videos werden auf Social Media unter dem #GNTMFinale geteilt. Natürlich machen auch unsere „Germany’s next Topmodel“ Finalistinnen während der Finalwoche mit!

>>> Du findest uns auf musical.ly unter @germanysnexttopmodel

Ab Sonntag: Tagesaktuelle Infos, Videos und Bilder

Wir versorgen euch täglich mit den neuesten Infos, Bildern und Videos rund um das große „Germany’s next Topmodel“ Finale 2017! Schaut außerdem auf allen Social Media-Kanälen unserer Models vorbei – unter #GNTMFinale findet ihr alle geposteten Inhalte zum Finale in Oberhausen!

Dienstag/Mittwoch: Facebook Livestream

Ihr wolltet schon immer mal eine ganz bestimmte Frage an die Jury oder die Models loswerden? Jetzt bekommt ihr die Chance dazu! Haltet die Augen offen auf der offiziellen GNTM Facebookseite und ihr könnt den Juroren Thomas Hayo und Michael Michalsky und den „Germany’s next Topmodel“ Finalistinnen live eure Fragen stellen. Das dürft ihr nicht verpassen!

>>> Hier findet der Livestream statt

Ab Mittwoch: 24h Instagram Livestories

Die schnellsten und privatesten Infos zum Finale bekommt ihr rund um die Uhr über Instagram nach Hause! Wir nehmen euch den ganzen Tag mit in den Backstage-Bereich. So könnt ihr noch näher am Geschehen sein und eure „Germany’s next Topmodel“ Favoritin noch besser kennenlernen!

>>> Hier geht's zum offiziellen Germany's next Topmodel Instagram Account

Am Donnerstag: Livestream in den Werbepausen und Liveblog

Natürlich nehmen wir euch auch während des großen Finales mit hinter die Kulissen – so kommt auch in der Werbepause im TV keine Langeweile auf. Über unseren Livestream erhaltet ihr exklusive Backstage-Einblicke, die im Fernsehen nicht gezeigt werden! Außerdem bleibt ihr auf unserem Liveblog vor, während und nach dem Finale immer auf dem neuesten Stand!