Dicke Luft kurz vorm Einzug ins Finale: Als Coco von ihrem mäßigen Feedback beim Entscheidungs-Walk in Woche 17 berichtet, bahnt sich ein Eklat unter den Models an. Alles zu den Ereignissen erfährst du hier.

Olivia: "Lügen hilft jetzt auch nichts, Leute"

Im Halbfinale von "Germany's Next Topmodel" 2023 kann Coco nicht glänzen. Beim Entscheidungs-Walk muss sich die 21-Jährige einiges an Kritik von Heidi Klum und ihren Gastjuror:innen anhören. Entsprechend geknickt kommt Coco zurück in den Backstage-Bereich. "Die haben gesagt, es ist zu schwach fürs Halbfinale", erklärt sie den anderen Models.

Coco sieht sich schon im Aus und ist den Tränen nahe. "Atme Coco, alles gut. Es ist noch nicht vorbei", findet Selma tröstende Worte. "Es ist nur ein Teil", fügt Vivien hinzu. Doch dann meldet sich Olivia zu Wort. "Lügen hilft jetzt auch nichts, Leute! Es ist nicht nur ein Teil der Bewertung, das ist DER Teil der Bewertung", widerspricht die 22-Jährige.

Eklat nach Olivias Bemerkung: "Es war voll daneben"

Es droht ein Eklat unter den Models. "Es geht nicht nur um den Walk", merkt Selma an. Auch bei Vivien finden Olivias Worte wenig Zustimmung. "Wir hatten ein Fotoshooting und hatten auch die Mac-Kampagne", betont das Curvy-Model. Doch Olivia rechtfertigt sich. "Ich finde, das ist alles immer so dahergelogen. Im Endeffekt ist doch der Walk immer der gewesen, der einen gerettet hat", steht Olivia zu ihrer Aussage. Für die 22-Jährige ist "dieses 'Mach dir keine Sorgen' […] einfach lügen".

Vivien vertritt eine klare Meinung: "Ich fand das, was Olivia gesagt hat, ging gar nicht." Olivias Bemerkung sei "voll daneben" gewesen, erzählt die 23-jährige Halbbrasilianerin im Nachhinein.

Models konfrontieren Olivia

Während Coco sich zurückzieht, nutzen die anderen Models die Chance, Olivia auf ihr Verhalten anzusprechen. "Coco stand da - und sie hat geweint", richtet Selma ihre Worte an Olivia. "Die haben zu ihr gesagt: 'Das war kein Walk ins Finale!' Was willst du ihr da erzählen?", kontert die 22-Jährige. "Das hat nichts mit Lügen zu tun. Das hat einfach was mit Mitgefühl zu tun", erklärt Selma.

Dann melden sich Somajia und Nicole zu Wort. "Jeder kann doch sagen, was er will. Man kann niemandem den Mund verbieten", ergreift Somajia Partei für Olivia. Nicole dagegen findet "es nicht schön, wenn jemand unglücklich ist, dass man dann noch mal drauftritt". Die Best Agerin fordert von Olivia "ab und zu ein bisschen mehr Empathie für andere" ein.

Coco: "Ich brauch die Diskussion nicht"

Als sich die Diskussion im Kreis dreht, meldet sich Coco zu Wort. Schließlich geht es bei dem Ganzen um sie. "Ich hab den Anfang nicht bekommen - und es ist mir auch egal", erklärt die 21-Jährige. "Ich find es süß, dass Nicole das gesagt hat. Aber Olivia ist Olivia. Ich brauch die Diskussion nicht."

Kurz vor der Entscheidung räumt Coco sogar ein, dass Olivias Reaktion "auch irgendwo gerechtfertigt" sei. Für die 21-Jährige hat es am Schluss tatsächlich nicht gereicht: Coco verpasst als Sechstplatzierte den Einzug ins große Finale von "Germany's Next Topmodel" 2023.

Wer den Titel holt, siehst du am 15. Juni 2023 um 20:15 Uhr auf ProSieben, im Livestream und auf Joyn. Solltest du die Show nicht live verfolgen können, ist das kein Problem. Wir halten alle wichtigen Infos im Liveticker fest.