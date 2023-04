GNTM-Gewinnerin: Auf Alex folgt Lou-Anne

Vor einem Jahr sicherte sich Alex den Titel "Germany's Next Topmodel" 2021. Nun hat Heidi Klum Alex' Nachfolgerin gekürt. "Germany's Next Topmodel" 2022 ist ...

Lou-Anne ist die Gewinnerin von "Germany's Next Topmodel" 2022

Beim großen Finale der 17. Staffel von "Germany's Next Topmodel" wurde am 26. Mai die Gewinnerin von 2022 gekürt. Die 19-jährige Lou-Anne setzte sich in der Show gegen ihre vier verbliebenen Konkurrentinnen durch und tritt damit die Nachfolge von Alex an.

Im Clip: Lou-Anne ist Germany's Next Topmodel 2022!

Lou-Anne im Interview nach ihrem Sieg

Die glückliche Gewinnerin von "Germany's Next Topmodel" 2022 hatte direkt am Folgetag ihres Sieges Zeit für ein ausführliches Interview. Hier erzählt sie, wie das Finale für sie abgelaufen ist, verrät zukünftige Pläne und erklärt, warum sie das klassische Modeln gegenüber einer Influencer-Karriere jederzeit vorziehen würde. Außerdem gibt die 19-Jährige preis, welche geheime Absprache sie im Falle eines Gewinnes mit Mutter und Titel-Konkurrentin Martina getroffen hat. Das gesamte Interview liest du hier.

+++ Update 20.04.2023 +++

GNTM-Gewinnerin Lou-Anne und Mama Martina verraten: So tickt Heidi Klum wirklich.

Auch am Abend direkt nach der Verkündung hatte Lou-Anne Zeit für ein kleines Interview:

+++ Update 02. Februar 2023 +++

Das sind die neuen Kandidatinnen bei GNTM 2023: Alina, Ana, Anna Maria, Anya, Cassy, Coco, Elisabeth, Eliz, Elsa, Emilia, Ida, Indira, Jülide, Juliette, Katja, Lara, Leona, Melina, Melissa, Mirella, Nina, Olivia, Sarah, Selma, Slata, Somajia, Tracy, Vivien und Zoey.

Wir fassen alle Informationen zu Germany's Next Topmodel 2023 zusammen und zeigen alle Sendetermine und Sendezeiten von Staffel 18.

Die Gewinnerin 2021: Alex

Alex Mariah Peter ist bei GNTM oft über sich hinausgewachsen und hat jede Challenge mit Professionalität gemeistert. Das GNTM-Finale macht da keine Ausnahme. Die 23-Jährige hat sich gegen Dascha, Romina und Soulin durchgesetzt und gewinnt den Titel Germany's Next Topmodel 2021.

Romina musste sich nach der ersten Entscheidung im Finale verabschieden und belegt den vierten Platz, Soulin den dritten Platz. Die finale Entscheidung fiel am Ende zwischen Alex und Curvy Model Dascha.

Auf dem enthüllten Cover der "Harper's Bazaar" erscheint das Bild von Alex. Dascha belegt damit einen starken zweiten Platz. Seit ihrem Sieg bei der 16. Staffel von "Germany's Next Topmodel" hat sich im Leben von Alex also viel verändert. Dies gilt auch für ihren Look. Erfahre hier wie Alex Mariah Peter heute aussieht.

Alex ist Germany's Next Topmodel 2021

Alex' Potenzial ist Gastjuror Manfred Thierry Mugler schon in der allerersten Folge aufgefallen. Da zählte das 1,84 Meter große Model schon zu den Favoritinnen des Designers. Auch GNTM-2020-Gewinnerin Jacky hat Alex früh unter den Finalistinnen gesehen.

Heidi selbst war immer wieder von Alex' Sinnlichkeit begeistert – ob nun beim Nackt-Shooting oder dem Contemporary Dance in der Boys Edition. Auch Gastjurorin und GNTM-Gewinnerin Lena Gercke konnte Alex von sich überzeugen und ergatterte den Job auf der Berlin Fashion Week bei Lenas Modenschau. Insgesamt konnte Alex zwei Jobs für sich gewinnen.

Das gewinnt GNTM-Siegerin Alex

Alex gewinnt neben dem Titel Germany's Next Topmodel 2021 auch einen Opel Mokka sowie eine Siegprämie in Höhe von 100.000 Euro. Außerdem erscheint ihr Bild auf dem Cover der "Harper's Bazaar".