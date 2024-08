In der allerersten Folge der neuen Staffel "Beauty & The Nerd" plaudert Kim Virginia mal etwas aus dem Nähkästchen. Welchen Typ Mann findet die Schönheit so richtig heiß?

Anzeige

Beef, Prügelei und ein Exit bei "Beauty & The Nerd" ➤ Jetzt die 2. Folge kostenlos streamen!

Das Wichtigste in Kürze Zum Auftakt der 5. Staffel von "Beauty & The Nerd" erzählt Kim Virginia von ihren Ex-Freunden und Männer-Vorlieben . Welchen Typ Mann die Beauty interessant findest, kannst du hier nachlesen.

"Beauty & The Nerd" geht in die nächste Runde: Seit 15. August läuft die neue Staffel auf ProSieben und auf Joyn. Zu den Sendeterminen und Wiederholungen geht's dort lang.

Wer ist in der 5. Staffel dabei? Lern die Kandidatinnen und Kandidaten jetzt kennen.

Anzeige

Anzeige

Kim Virginia: Keine Vorliebe für Sixpacks

Bei "Beauty & The Nerd" treffen selbstbewusste Schönheiten auf schüchterne Einzelgänger:innen. Da liegt es auf der Hand, dass eines der Haupt-Gesprächsthemen bei den Beautys Boys sind.

Kim Virginia konnte in diversen Shows schon so einige Erfahrungen in der Männer-Welt sammeln. Auch einen Verlobungsring habe die Influencerin schon am Finger getragen, wie sie gegenüber Beauty-Mitstreiterin Babu enthüllt. Leider ohne weiteren Erfolg!

Wenn du jetzt meine Palette an Männern angucken würdest, würdest du dir denken: Schleudertrauma! Kim Virginia

Warum für die Beauty bisher nicht der Richtige dabei war, bleibt unbeantwortet. Schließlich hat die Mannheimerin nicht einmal einen bestimmten Typ Mann. Sie offenbart jedoch: Sixpack finde sie "gar nicht mal so gut". Da ist sie nicht die einzige, denn auch Linda stimmt ihr bei dieser Aussage zu: "Ich liebe auch Bauch!"

Anzeige

Anzeige

Für Kim Virginia kommt es vor allem auf den richtigen Riecher an. "Der attraktivste Körperteil bei einem Mann ist für mich absolut die Nase", verrät die Beauty auf Instagram und präzisiert: "Ich find das einfach süß, wenn das so 'ne süße, kleine Stupsnase ist."

Ich hab' einen absoluten Nasen-Fetisch! Kim Virginia

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Ex or next?

Kim Virginias Ex-Freunde sind ebenfalls nicht ganz unbekannt im Reality-Kosmos. Wer einen genaueren Blick auf die Bekanntschaften der Mannheimerin wirft, sieht die Vielfältigkeit in ihrem Typ Mann.

Im vergangenen Jahr lernte Kim Virginia im Dating-Format "Are You The One?" Reality-Star Martini, genannt "Teezy", kennen. Doch schon kurz nach der Show war Schluss mit den beiden. Warum genau die Kennenlernphase so abrupt geendet hat, ist bis heute unbekannt.

Stattdessen bandelte die Beauty mit Mike Heiter, Teilnehmer derselben Reality-Staffel, an. Doch auch die Beziehung mit dem tätowierten Frauenschwarm nahm kein gutes Ende.

Der nächste Anlauf folgte im Frühjahr 2024: Bereits als getrenntes Paar nahm sie gemeinsam mit Ex-Freund Emmanuel Weißenberger an "Prominent getrennt", einer Show für Ex-Paare, teil. Das Feuer ihrer vergangenen Liebe konnten sie allerdings nicht noch einmal entfachen.

Anzeige

Anzeige

Kim Virginia hat ihre(n) Ex hinter sich

Mit ihren Ex-Männern scheint Kim Virginia jedenfalls durch zu sein - oder zumindest mit einem ihrer Verflossenen, wie sie offenbart.

Mein Würgereiz ist eigentlich nie groß, außer ich sehe meinen Ex! Kim Virginia

Welchen ihrer Ex-Freunde die Beauty mit dieser Aussage meint, weiß allerdings nur sie selbst. Wird sie bei "Beauty & The Nerd" noch Details auspacken? Es bleibt spannend!

Anzeige

Mehr von "Beauty & The Nerd"

Keine News, Folgen oder Updates verpassen!

Alle spannenden Themen zu "Beauty & The Nerd" in diesem Sommer.

"Beauty & The Nerd" siehst du ab 15. August jeden Donnerstag um 20:15 Uhr auf ProSieben und im Livestream auf Joyn.