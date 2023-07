Anzeige

Beim Exit-Quiz in Folge 3 muss sich Walentina der Konkurrenz geschlagen geben. Somit ist klar: Die dominante Beauty muss die "Beauty & The Nerd"-Villa verlassen - zur Freude der Bewohner:innen.

+++ Update, 13. Juli 2023 +++

Schadenfreude pur: Walentina ist raus

Beauty Walentina muss in Folge 3 von "Beauty & The Nerd" 2023 die Koffer packen. © ProSieben

Nach dem Exit-Quiz müssen Reality-Sternchen Walentina und ihr Anime-Nerd Marco die "Beauty & The Nerd"-Villa verlassen. Gegen Beauty-Mann Chris und seine Nerdin Alex haben die beiden nur knapp verloren und müssen nun ihre Koffer packen. Die Freude über ihre Niederlage ist bei den anderen Bewohner:innen riesig.

Schließlich sorgte die dominante Beauty für den ein oder anderen Eklat bei "Beauty & The Nerd" 2023. Sowohl mit Natascha, als auch mit Beauty Brenda geriet die Reality-Zicke zuletzt aneinander. Ohne ihre Provokationen dürfte nun etwas mehr Ruhe in die Villa einkehren.

+++ Update, 29. Juni 2023 +++

Walentina schießt gegen Natascha

Walentina nimmt ihre Bewohner:innen ganz genau ins Visier. © ProSieben

Trash-Queen Walentina heizt die Stimmung in der Villa ordentlich auf. Nicht nur ihr Nerd Marco bekommt ihre Lästereien zu spüren, auch die anderen Bewohner:innen kriegen ihr Fett weg. Nach wiederholten Sticheleien gegen die angeblichen Annäherungsversuche von Marco interveniert Influencerin Natascha.

"Halt's Maul. Du bist gar nicht in der Situation dabei", schießt Walentina im Interview gegen die Beauty. Bei der Verlesung der Exit-Paare kommt es schließlich zum Eklat: Als Natascha und Dominik nominiert werden, gibt Walentina ihrem Nerd ein High-Five. "Wenn wir gewinnen, dann kannst du aber was erleben", droht Natascha der Beauty im Stillen.

Ob es zwischen den beiden Schönheiten noch eskaliert?

Die 4. Staffel "Beauty & The Nerd" siehst du immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.

Beauty Walentina im Interview

Walentina ist Kandidatin bei "Beauty & The Nerd" 2023. © ProSieben / Benjamin Kis

Was Walentina zur Beauty macht? "Ich glaube, da muss man mich einfach nur angucken", gibt sich die 22-Jährige selbstsicher. Was sich Walentina von ihrer Teilnahme bei "Beauty & The Nerd" 2023 erhofft, liest du hier.

Walentina, wie kommt es, dass du an "Beauty & The Nerd" teilnimmst?

"Beauty & The Nerd" ist das erste Format, auf das ich mich beworben habe, einfach um neue Herausforderungen anzutreten. Ich habe in der Vergangenheit viele Dating-Shows gemacht und "Beauty & The Nerd" war meine Motivation, mal etwas Neues zu machen.

Was erwartest du dir von deiner Teilnahme bei "Beauty & The Nerd"?

Von der Teilnahme erwarte ich mir auf jeden Fall, über meine Grenzen hinauszugehen, neue Leute kennenzulernen und vor allem die Nerds und deren Welt besser kennenzulernen. Ich bin eine Beauty und kenne die Nerd-Welt gar nicht so richtig, deshalb bin ich da sehr offen.

Was macht dich zur Beauty?

Was mich zur Beauty macht? Ich glaube, da muss man mich einfach nur angucken. Ich lege sehr viel Wert auf ein schönes Äußeres und darauf, dass ich immer gut aussehe und gut gestylt bin. Ich bin eine Beauty von außen und auch von innen, aber nur, wenn ich will. Eine Beauty ist immer sehr lieb und weiß, was sie will. Das kann ich. Aber ich kann auch eine Zicke sein. Das ist vielleicht nicht unbedingt das, was man von einer Beauty erwartet.

Wie stellst du dir deinen idealen Teampartner vor?

Mein idealer Teampartner müsste sehr selbstbewusst sein, was bei Nerds schwierig werden könnte, glaube ich. Sonst bin ich eigentlich eine Einzelkämpferin, aber wenn ich im Team arbeite, brauche ich eine sehr starke Person an meiner Seite, weil auch ich ein sehr starker Charakter bin. Also mein Teampartner müsste seine Meinung schon gegenüber den anderen vertreten können, selbstbewusst sein und vor allem zielfokussiert. Denn ich will das Geld mit ihm gewinnen. Dafür bin ich da.

Was möchtest du von deinem Teampartner mitnehmen? Was möchtest du ihm mitgeben?

Was ich von meinem Teampartner lernen möchte? Vielleicht ein bisschen was über seine Welt. Es gibt verschiedene Nerds mit verschiedenen Themen und da bin ich auf jeden Fall gespannt, was mich so erwartet. Was mich sehr interessieren würde, wäre etwas über Planeten zu erfahren, darüber, was die Welt eigentlich bewegt. Oder auch Tiere. Animes interessieren mich eigentlich nicht. Ich finde, die Sachen sind superschwierig zu merken. Was ich meinem Teampartner beibringen kann, ist auf jeden Fall, selbstbewusst durchs Leben zu gehen, immer sein Ding zu machen, zielfokussiert zu sein und nicht darauf zu hören, was andere sagen.

Die 4. Staffel von "Beauty & The Nerd" - ab 29. Juni 2023 immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben, im Livestream und auf Joyn.