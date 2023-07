Das Wichtigste in Kürze Die 4. Staffel von "Beauty & The Nerd" ist gestartet. Mehr zu den Sendezeiten und Sendeterminen findest du hier.

Hier kommst du zur Porträtseite von Dominik.

Welche Teams kämpfen bei "Beauty & The Nerd" 2023 um den Sieg? Hier findest du alle wichtigen Infos zu den Kandidat:innen.

Anzeige

Burlesque-Show, Lapdance und heiße Küsse im Whirlpool: Bei den Beautys und Nerds geht es in Folge 2 hoch her! Insbesondere Fantasy-Nerd Dominik kommt in dieser Partynacht auf seine Kosten.

Showeinlage à la Reeperbahn

Beauty Setty hat etwas ganz Besonderes für die Bewohner:innen der "Beauty & The Nerd"-2023-Villa vorbereitet. In der Burlesque-Bar von Olivia Jones auf der Reeperbahn in Hamburg arbeitet sie als Meisterin in der "Kunst des Entblätterns".

Es wird heiß! Burlesque-Tänzerin Setty gibt eine Privatvorstellung. © ProSieben

Beautys und Nerds staunen nicht schlecht, als ihnen eine Privatvorstellung von Setty geboten wird. Insbesondere der schüchterne Fantasy-Nerd Dominik will seinen Augen nicht trauen und gibt später zu: "Setty finde ich am attraktivsten hier."

Anzeige

Anzeige

Ein Partytier namens Dominik

Die Vorstellung von Setty hat die Partystimmung in der Villa entfacht. Beautys und Nerds stürmen die Tanzfläche. Und sogar Dominik wagt ein paar zaghafte Hüftschwünge.

Dann gibt es plötzlich kein Halten mehr: Der Hobby-Autor wirft lässig seine Comic-Mütze in die Runde. "Das hab ich grad echt getan, oder?", fragt er ungläubig über sein neu entdecktes Selbstvertrauen. "Ich merke definitiv eine Veränderung in meiner Zurückhaltung", stellt der Logistikmitarbeiter fest.

Anzeige

Vom Nerd geküsst

Doch bei wilden Tanzeinlagen bleibt es nicht. Im Whirlpool lassen die Beautys und Nerds die Korken knallen. Bei den vielen Blubberblasen in Getränk und Becken kann man schon mal den Überblick verlieren: "Es gab super viele Küsse. Ich kann mich nicht mal mehr erinnern, wer wen geküsst hat", gibt Beauty Jules im Interview zu.

Einer wird den Abend jedoch nicht so schnell vergessen: Fantasy-Nerd Dominik bekommt in dieser Nacht seinen allerersten Kuss. Und das von gleich zwei Beautys zur selben Zeit!

Das ist der beste Abend meines Lebens. Fantasy-Nerd Dominik

Nachdem Space-Nerd Florian und Mittelalter-Nerd Samuel schon eine Beauty küssen durften, darf auch Dominik einen Versuch wagen. Auf Settys Vorschlag hin küssen sich Natascha, Dominik und Setty zeitgleich. Ein schönes Gefühl für den jungfräulichen Nerd.

Und auch die anderen Bewohner:innen freuen sich über Dominiks neu gewonnenes Selbstbewusstsein: "Er kommt voll aus sich raus!" "Am ersten Tag hätte er das niemals gemacht", ist sich Beauty-Küken Brenda sicher. Bleibt abzuwarten, welche neuen Erfahrungen noch auf Dominik bei "Beauty & The Nerd" 2023 warten.

"Beauty & The Nerd" siehst du immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.