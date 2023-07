Das Wichtigste in Kürze Die 4. Staffel von "Beauty & The Nerd" ist gestartet. Mehr zu den Sendezeiten und Sendeterminen findest du hier.

Fantasy-Geschichten, Ritterspiele und ein "echter" Meerjungmann. Bei der großen "Nerd-Talentshow" bekommen die Beautys nicht nur spannende Einblicke in den Kosmos ihrer Teamkollegen. Beauty Setty schenkt ihrem Ritter Samuel sogar einen Kuss.

Die große "Nerd-Talentshow"

Am zweiten Abend in der "Beauty & The Nerd"-Villa gewähren die männlichen Kandidaten Einblick in ihren Nerd-Kosmos. Während Astro-Experte Florian den Anwesenden das Sonnensystem erklärt, gibt Hobby-Autor Dominik eine seiner selbst geschriebenen Fantasy-Geschichten zum Besten.

Cosplay-Nerd Marco wirft sich in einige seiner Kostüme und auch Tier-Fan Stefan hat ein ganz besonderes Accessoire im Koffer: Mithilfe einer Latex-Fischflosse verwandelt er sich kurzerhand in einen "echten" Meerjungmann und performt im großen Pool der Villa.

Schwertkampf mit Happy End

Mittelalter-Fan Samuel hat für seinen Auftritt in voller Rüstung selbstverständlich einen Schwertkampf vorbereitet. Seine Beauty Setty unterstützt ihn bei seiner Performance mit Schwert und Schild und gibt sich mit dramatischer End-Szene geschlagen.

Das Publikum verlangt nach einem Happy End für Ritter und Burgfräulein. "Küss die Prinzessin!", rufen Beautys und Nerds im Chor.

Ich denke schon, dass ich in Setty meine Prinzessin gefunden habe. Mittelalter-Nerd Samuel

So viel Euphorie will belohnt werden, denkt sich Beauty Setty und verpasst ihrem Ritter einen Schmatzer auf den Mund. Das Publikum rastet aus und Samuel scheint auch sehr zufrieden zu sein.

Ob aus dem ungleichen Paar mehr werden kann als nur Teamkolleg:innen? Samuel lässt die Möglichkeit auf jeden Fall offen: "Das wird die Zeit zeigen", sagt er schmunzelnd im Interview.

"Beauty & The Nerd" siehst du immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.