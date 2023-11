Anzeige

Mike Cees zieht als dritter Kandidat ins Camp von "Das große Promi-Büßen" 2023 ein. Der 36-Jährige hat ein bisschen Bammel. Ist er sich seiner Fehlschritte schon so bewusst? Vielleicht ein gutes Zeichen, denn Einsicht ist bekanntlich der erste Schritt zur Besserung.

Mike Cees - Der manipulative Kontrollfreak

"Temptation Island", "Sommerhaus der Stars" oder "Kampf der Reality-Stars". Mike Cees hüpfte in der Vergangenheit schon durch viele verschiedene TV-Formate. Besonders im "Sommerhaus der Stars" sorgte der 36-Jährige für Aufsehen. Das Verhalten seiner Noch-Ehefrau Michelle gegenüber verschaffte Mike negative Schlagzeilen über seine "toxische Männlichkeit".

Ein Schandfleck in einer sehr guten Laufbahn. Mike Cees

So bezeichnet der TV-Darsteller seinen Auftritt im "Sommerhaus". Der 36-Jährige hat in der Vergangenheit jedoch sehr an sich gearbeitet. Da er in seinen Augen nun wieder "resozialisiert" ist, möchte Mike wieder in der Gesellschaft aufgenommen werden: "Jemanden, der am Boden liegt, den kann jeder treten."

Worauf möchte Mike nicht verzichten?

Für die erste Aufgabe muss Mike am Camp-Eingang ein Privileg wählen, auf das er und seine Mitbewohner:innen nicht verzichten wollen. Der 36-Jährige wählt "Alle Koffer". "Du kannst ja nicht wochenlang in den gleichen Klamotten rumlaufen", stellt er klar, "dann hätte ich ein anderes Outfit genommen."

Der Sprung ins Buß-Camp

Wenig später bekommt Mike Gesellschaft von einer weiteren Kandidatin. Gloria Glumac zieht ebenfalls ins Camp ein. Auch sie wählt eine der Annehmlichkeiten und entscheidet sich für "Shampoo". Die Aufgabe: Einer der beiden Promis muss für den selbst gewählten Vorteil aus 70 Metern Höhe an einem Bungee-Seil ins Camp springen. Die beiden entscheiden sich, dass Mike springt und so alle Koffer der Bewohner:innen erspielt.

Auf der Plattform geht es für den Kontrollfreak erstmal aufwärts. Aus dem Camp winkt ihm Steff Jerkel zu, der bereits eingezogen ist. "Wie nett, dass er winkt", meint Mike abfällig. Der Malle Macho hatte mal geäußert, dass er Mike und seiner Frau kein Kind zusammen wünscht. Diese Aussage bekommt der 36-Jährige nicht mehr aus dem Kopf.

Die Angst ist dem TV-Darsteller anzusehen. "Ich mach’ das. Ich mach’ das. Ich mach' das", manifestiert Mike. Und dann springt er. Schreiend geht es in die Tiefe. Unten angekommen ist der 36-Jährige erleichtert und auch Gloria ist stolz auf ihn. Weniger freundlich ist der erste Kontakt mit Steff. Dass noch einiges zwischen den beiden steht, ist nicht zu verleugnen. "Lass uns bei null anfangen und gut ist", möchte der 54-Jährige einen großen Streit umgehen. Dass die beiden im Camp jedoch noch aneinander geraten, scheint trotz dieses "Neustarts" unausweichlich.

"Das große Promi-Büßen" läuft immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und kostenlos bei Joyn.